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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 09:09 BJT

新湖期货：铜市大趋势依旧偏空，节前价格下探至38000元/吨概率较大

以下内容节选自2月2日的《期货日报》：

进入1月以来，铜价持续大幅下挫，截至1月26日，伦铜报收于5,616美元/吨，当月下跌10.5%;沪铜1504合约报收于40,260/吨，当月下跌10.41%。本轮下跌行情是自2014年下半年以来铜价慢熊走势的延续与加速。

　　短期来看，铜价在暴跌之后维持振荡偏弱态势，并未出现较为有力的反弹，目前，随着现货市场的进一步走弱以及库存的快速积累，铜价将面临较大的下行压力。同时，铜矿方面基本上不太可能出现较大规模的减产，春节之前仍然可以保持逢反弹沽空的思路，节前铜价下探至38,000元/吨一线附近的概率仍大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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