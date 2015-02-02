中国房地产：1月百城住宅均价环比终结八连跌，同比跌幅扩大--中指院

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透北京2月2日 - 中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，1月百城住宅均价环比在经历连续八个月下跌后微涨0.21%，但同比跌幅3.09%较上月扩大0.4个百分点；整体看，随着楼市预期不断转好，百城住宅价格在新年首月止跌，上涨城市数量明显增多，其中一线城市全部环比上涨。
报告并称，受需求释放、供应减少影响，短期内主要城市库存压力稍有缓解。展望未来，政策环境和货币环境趋于宽松，市场信心增强，楼市将进一步回暖，价格平稳回升。
从不同城市来看，一线城市和部分二线城市在利好政策叠加作用下价格趋于企稳；但多数三四线城市短期需求饱和，过剩风险突出，去化压力较大，未来房价仍存下行压力。
以下为中指院报告全文：
中国指数研究院报道：根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年1月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10564元/平方米，环比在经历连续8个月下跌后，本月止跌，微涨0.21%。从涨跌城市个数看，44个城市环比上涨，56个城市环比下跌。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加14个，其中涨幅在1%以上的城市有9个，较上月增加6个；本月价格环比下跌的城市数量较上月减少14个，其中跌幅在1%（含1%）以上的有16个，较上月减少11个。
同比来看，全国100个城市住宅均价与2014年1月相比下跌3.09%，跌幅较上月扩大0.4个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6987元/平方米，环比上涨0.72%，同比下跌2.85%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18990元/平方米，环比止跌上涨，涨幅为0.59%；同比继续下跌，跌幅扩大0.62个百分点，至1.23%。
2015年1月，全国100个城市住宅均价环比在经历连续8个月下跌后，本月止跌；十大城市住宅均价环比同时止跌上涨；百城及十大城市住宅均价同比仍下跌，且跌幅均有所扩大。整体来看，随着楼市预期不断转好，百城住宅价格在新年首月止跌，本月上涨城市数量明显增多，其中一线城市全部环比上涨。
政府方面，李克强总理首次就房地产市场表态，积极肯定了行业中长期发展的重要性，市场信心有所增强；成交方面，在“微刺激”手段的推动下，主要城市需求平稳释放；供应方面，因春节临近主要城市推盘量有所减少；企业策略方面，企业年初的业绩压力较为缓和，部分楼盘优惠力度减弱。
受需求释放、供应减少影响，短期内主要城市库存压力稍有缓解。展望未来，政策环境和货币环境趋于宽松，市场信心增强，楼市将进一步回暖，价格平稳回升。从不同城市来看，一线城市和部分二线城市在利好政策叠加作用下价格趋于企稳；但多数三四线城市短期需求饱和，过剩风险突出，去化压力较大，未来房价仍存下行压力。
**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**
2015年1月，100个城市中，住宅价格环比2014年12月上涨的城市个数为44个，较上月增加14个。涨幅居前十位的城市依次是：鞍山、泉州、厦门、济南、洛阳、北京、汕头、聊城、扬州、太原。其中，鞍山上涨2.2%，涨幅居首位；泉州、厦门、济南、洛阳、北京、汕头、聊城、扬州涨幅在1%-2%之间，太原涨幅为0.97%。其他环比上涨的34个城市中，西宁、湖州等16个城市涨幅在0.5%-0.96%（含0.96%）之间；沈阳、兰州等13个城市涨幅在0.1%-0.5%之间；湛江、哈尔滨等5个城市涨幅在0.1%以内。
2015年1月，住宅价格环比下跌的城市个数为56个，较上月减少14个。跌幅居前十位的城市依次是：株洲、桂林、宝鸡、呼和浩特、潍坊、温州、江门、东莞、张家港、贵阳。其中，株洲、桂林、宝鸡跌幅在2%以上；呼和浩特、潍坊、温州、江门跌幅在1.5%-2%之间；东莞、张家港、贵阳跌幅在1.25%-1.5%之间。其他环比下跌的46个城市中，大连、金华等6个城市跌幅在1%-1.25%（含1%）之间；惠州、青岛等15个城市跌幅在0.5%-1%之间（含0.5%）；绍兴、南昌等25个城市跌幅在0.5%以内。
**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**
2015年1月，百城住宅价格同比2014年1月下跌3.09%，跌幅较上月扩大0.4个百分点。100个城市中，有18个城市住宅价格同比上涨，上涨城市个数较上月增加3个。其中，厦门上涨14.26%，涨幅居首位；保定、石家庄涨幅介于7%-10%之间；西宁、珠海等8个城市涨幅介于1%-4%之间；深圳、北京等7个城市涨幅在1%以内。
2015年1月，100个城市中有82个城市住宅价格同比下跌，下跌城市个数较上月减少3个。其中，桂林、三亚等12个城市跌幅在10%-20%之间；台州、常州等43个城市跌幅在5%-10%之间；苏州、昆明等22个城市跌幅在1%-5%之间；昆山、泉州等5个城市跌幅在1%以内。
**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**
根据百城价格指数对北京、上海等十大城市新建住宅的全样本调查数据显示，2015年1月十大城市住宅均价为18990元/平方米，环比上涨0.59%。具体来看，十大城市中6个城市环比上涨，较上月增加1个，依次为北京、上海、重庆（主城区）、深圳、杭州、广州。其中，北京住宅均价环比上涨1.15%，涨幅居十大城市首位；其他5个城市涨幅均在1%以内。成都、武汉、天津、南京环比下跌，跌幅均在1%以内，其中成都环比跌幅最大，下跌0.88%。
同比来看，十大城市住宅价格同比下跌1.23%，跌幅较上月扩大0.62个百分点。本月，十大城市中3个城市同比上涨，与上月持平，其中上海上涨1.92%，涨幅居十大城市首位；深圳、北京分别上涨0.98%和0.87%，位列其后。其余7个城市均不同程度下跌，杭州同比跌幅仍最大，为10.95%，较上月扩大0.32个百分点。
**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**
根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年1月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为26169元/平方米，环比下跌0.53%，同比下跌2.41%。
环比来看，2015年1月十大城市主城区二手住宅平均价格由涨转跌，下跌幅度为0.53%。十大城市中，深圳、南京和武汉环比上涨，其余均环比下跌。具体来看，深圳涨幅最大，上涨1.02%，涨幅较上月收窄0.01个百分点；南京和武汉涨幅较小，分别为0.32%和0.25%。下跌的城市中，北京跌幅最大，环比下跌0.74%；重庆、成都的跌幅介于0.3%-0.5%之间；杭州、广州、天津、上海跌幅均在0.3%以内。
同比来看，2015年1月十大城市主城区二手住宅平均价格下跌2.41%，跌幅较上月扩大1.36个百分点。十大城市中，杭州、北京、广州、成都、重庆同比下跌，其他5个城市同比上涨。具体来看，杭州跌幅最大，为10.09%；北京跌幅为7.15%，较上月扩大1.19个百分点；广州跌幅为3.94%；成都、重庆跌幅分别为1.48%和1.47%。同比上涨的城市中，深圳涨幅最大，为3.32%，涨幅较上月收窄0.57个百分点；武汉同比上涨1.52%；天津、上海、南京涨幅均在1%以内。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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