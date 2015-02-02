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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 09:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月2日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

*2/9 深 环能科技 300425 不超过1,800 -- -- 中信建投 2/12

*2/9 深 仙坛股份 002746 不超过3,985 -- -- 民生证券 2/12

*2/9 深 光华科技 002741 不超过3,000 -- -- 广发证券 2/12

*2/10 深 红相电力 300427 不超过2,217 -- -- 长江证券 2/13

*2/10 深 唐德影视 300426 不超过2,000 -- -- 齐鲁证券 2/13

*2/10 深 鲁 亿 通 300423 不超过2,200 -- -- 国信证券 2/13

*2/10 深 博 世 科 300422 1,550 -- -- 国金证券 2/13

*2/10 深 力星股份 300421 2,800 -- -- 海通证券 2/13

*2/10 深 五洋科技 300420 不超过2,000 -- -- 海通证券 2/13

*2/10 深 天孚通信 300394 不超过1,970 -- -- 东吴证券 2/13

*2/10 深 木 林 森 002745 不超过4,450 -- -- 平安证券 2/13

*2/10 深 富煌钢构 002743 不超过3,034 -- -- 平安证券 2/13

*2/10 深 三圣特材 002742 不超过2,400 -- -- 申银万国　2/13

*2/10 沪 好 莱 客 732898 不超过2,450 -- -- 广发证券 2/13

*2/10 沪 益丰药房 732939 不超过4,000 -- -- 中信证券 2/13

*2/10 沪 杭电股份 732618 不超过5,335 -- -- 华林证券 2/13

*2/10 沪 济民制药 732222 不超过4,000 -- -- 安信证券 2/13

*2/10 沪 维力医疗 732309 不超过2,500 -- -- 齐鲁证券 2/13

*2/10 沪 共进股份 732118 不超过7,500 -- -- 国信证券 2/13

*2/10 沪 东兴证券 780198 不超过50,000 -- -- 瑞银证券 2/13

*2/11 沪 柯 利 达 732828 不超过3,000 -- -- 东吴证券 2/16

*2/11 沪 银龙股份 732969 5,000 -- -- 海通证券 2/16

*2/11 沪 弘讯科技 732015 不超过5,010 -- -- 西南证券 2/16

*2/12 沪 继峰股份 732997 不超过6,000 -- -- 东方花旗 2/17

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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