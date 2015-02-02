中国金融：央行拟推资产证券化产品注册制发行--报载

中国货币市场：资金面维持紧平衡，公开市场转为净投放稍安抚预期

路透上海5月11日 - 中国银行间市场周四资金面维持紧平衡。交易员表示，早盘机构出 资心态一度谨慎，场内供给略显偏少，但随着央行公开市场结束此前连续四天净回笼，转为 小幅净投放，一定程度安抚预期，流动性逐步趋于平稳偏松，相较之下，七天及14天品种需 求较前几日有所升温。 “早盘大家出的少，但是感觉资金面实际还是宽松的，今天央行公开市场转为净投放了 ，虽然量不大，但是这是个重要的信号，”上海一银行交易员称。 他并指出，不过整体流动性有逐步收敛苗头，“昨天很多机构平了头寸后，市场上融出 的量还有很多，今天平完再看好像就没什么人再出了”。 央行公开市场今日进行总额800亿元的逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期100亿 元，28天期100亿元。据此计算，单日净投放200亿元，结束此前连续四日净回笼格局。 “至少今天净投放了也表明态度了，大家心态也还算可以，偏紧的状态也都习惯了，” 上海另一银行交易员表示，目前资金面即便有压力，央行还是会出手援助。 但她认为，下周估计会更紧一点