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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 09:41 BJT

期货日报：郑糖回调不改熊转牛逻辑，后市料蓄势冲高

以下内容节选自2月2日的《期货日报》：

因巴西甘蔗种植区迎来降雨缓解旱情，减产预期骤减引发上周国内外期糖涨势戛然而止，加之传闻第二大产糖国印度会提高原糖出口补贴，供应短缺题材炒作转淡，令糖价陷入跌势并回吐了前期部分涨幅。其中郑糖主力1505合约上周累计跌幅2.62%，期价回落至5,000元/吨下方。但笔者认为，糖市由熊转牛的主逻辑——供过于求转向供不应求的道路并未受短期因素干扰。“糖牛儿”暂时低头喝水是为了补充体力，以图将来能跑得更远。

近几年，国内糖价持续低迷，导致制糖企业出现大面积亏损，部分糖厂甚至发生拖欠蔗款的情况，广西尤为显着。除此以外，其他农产品种植收益优势凸显，蔗农种植积极性大幅下降，由此引发广西、云南等大部分甘蔗主产区出现种植面积减少的现象。据估算，随着本榨季国产糖进入减产周期，广西地区甘蔗种植面积萎缩致使本榨季糖产量减少180万吨至1,150万吨左右。即使今年风调雨顺，国产糖也会减产。

收储预期是市场看涨后市的支撑。有消息称，有关部门通过国家财政补贴利息与仓储费的形式，将实施300万吨的临时收储政策，并且加大对于进口糖的管理力度。虽然该传闻难证真伪，但是市场信心却在恢复中。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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