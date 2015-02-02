期货日报：郑糖回调不改熊转牛逻辑，后市料蓄势冲高

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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以下内容节选自2月2日的《期货日报》：
因巴西甘蔗种植区迎来降雨缓解旱情，减产预期骤减引发上周国内外期糖涨势戛然而止，加之传闻第二大产糖国印度会提高原糖出口补贴，供应短缺题材炒作转淡，令糖价陷入跌势并回吐了前期部分涨幅。其中郑糖主力1505合约上周累计跌幅2.62%，期价回落至5,000元/吨下方。但笔者认为，糖市由熊转牛的主逻辑——供过于求转向供不应求的道路并未受短期因素干扰。“糖牛儿”暂时低头喝水是为了补充体力，以图将来能跑得更远。
近几年，国内糖价持续低迷，导致制糖企业出现大面积亏损，部分糖厂甚至发生拖欠蔗款的情况，广西尤为显着。除此以外，其他农产品种植收益优势凸显，蔗农种植积极性大幅下降，由此引发广西、云南等大部分甘蔗主产区出现种植面积减少的现象。据估算，随着本榨季国产糖进入减产周期，广西地区甘蔗种植面积萎缩致使本榨季糖产量减少180万吨至1,150万吨左右。即使今年风调雨顺，国产糖也会减产。
收储预期是市场看涨后市的支撑。有消息称，有关部门通过国家财政补贴利息与仓储费的形式，将实施300万吨的临时收储政策，并且加大对于进口糖的管理力度。虽然该传闻难证真伪，但是市场信心却在恢复中。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌