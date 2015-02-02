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市场报道 | 2015年 2月 2日 星期一 09:57 BJT

美国金融：FED拟提议针对影子银行业实施保证金规定--理事塔鲁洛

他表示，鉴于此类融资交易扩展到海外的情况，FSB的规定应适用于所有主要的金融市场。

美联储官员在过去一年中对影子银行业及其对金融稳定性带来的风险越来越关切。该行业包括对冲基金和其他类型的非银行贷款机构。

“我预计美联储将根据建议中的新规章下发通知，在国内实行...届时我们将欢迎各界人士发表看法，”塔鲁洛称。

他说，监管机构需要更加关注清算所。清算所是衍生品等金融工具买家和卖家之间的中介。

“毫无疑问，当局应该把注意力更多地放在强化压力测试、复苏策略和处置计划方面。”(完)
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