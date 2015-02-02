中国新股：24家新股赶在春节前启动IPO发行，东兴证券拟发5亿股

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透上海2月2日 - 上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完。其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿股A股。
本次启动发行的24家新股中，上交所11家，深交所中小板五家，创业板八家。此次为今年第二批新股发行，下周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在下周二（10日），包括大盘股东兴证券，资金解冻日在下周五（13日）；仅有一家新股网上申购日在下周四，将在长假前最后一个交易日（17日）解冻申购资金。
东兴证券的控股股东为国内四大资产管理公司之一的东方资产管理公司，实际控制人为财政部。发行前东兴证券总股本为20.04亿股，其中东方资产持有15亿股。2014年东兴证券实现净利10.41亿元人民币。
若本次东兴证券以上限5亿股发行新股，其去年摊薄后每股收益为0.416元。目前国内新股摊薄后发行市盈率普遍接近23倍，预计东兴证券发行价接近9.57元/股，募资约47.8亿元，低于去年底国信证券IPO时69.96亿元的当年募资额最高记录。
上一轮A股新股发行潮中，申购冻结资金规模高点达1.41万亿元，创下去年初新股重启发行以来的最高纪录。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌