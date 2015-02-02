重发-《焦点》澳洲央行本周极有可能降息，因通胀温和且主要央行采刺激举措

(重发以补上倒数第六段遗漏字句，应为澳洲“隔拆利率”已处于历史低点)

* 通胀温和、全球宽松加深降息可能性

* 央行观察家在媒体评论周二将采取行动

* 澳洲央行将在2月3日(二)0330GMT宣布利率决议

路透悉尼2月2日 - 澳洲看来本周更有可能降息，因国内通胀迟滞；同时全球主要央行普遍选择扩大刺激以提振经济成长。

国内数据表明通胀处于澳洲央行目标区间2-3%的下方，外界益发揣测澳洲央行在周二的今年首次政策会议上将会把2.5%的利率下调25个基点。

澳洲央行观察家Peter Martin在报纸Age上写道，决策者担心经济成长已经放缓，同时失业率仍偏高。他认为，央行本周极有可能采取行动。该评论令降息揣测沸沸扬扬。

该评论内容有详细的澳洲央行修正后预测值，足以表明Martin掌握了内线消息。

瑞银首席经济学家Scott Haslem表示，“我非常赞同他关于不能排除明天降息的一些主要理由。”

特别需要注意的是，由国内因素推动的通胀已经在近期放缓至五年低点，原本居高不下的指标出现了明显的趋势性改变。

道明证券(TD Securities)和墨尔本研究院(Melbourne Institute) 周一公布的数据显示，澳洲1月服务业通胀持稳在2.5%，去年6月曾高见3.3%。

澳洲1月TD-MI通胀指标较前月升0.1%，较上年同期上涨1.5%，升幅齐平2012年7月来最低水准。

金融市场预计澳洲央行周二降息的机率为62%，并预计3月会降息至2.25%，到今年中期降至2%。

澳洲隔拆利率已处于历史低点，且自上回在2013年8月降息后，就没有再降过。

但悉尼和墨尔本房屋市场已出现投机泡沫的迹象，似可做为抗衡放宽政策的论据。房地产谘询机构CoreLogic RPData周一公布调查数据显示，澳洲1月主要城市房价较前月上升1.3%，较上年同期高8%。

然而整体经济正面临更为严峻的全球阻力，包括许多澳洲主要出口资源商品价格下降，及中国前景较为黯淡。

其他多国央行突然放宽政策，也让澳洲央行有了跟进的理由；澳洲如不宽松，可能有跟不上他国竞争力水平之虞。

而政治变数则是另一个难题，因围绕总理艾保德(Tony Abbott)未来的臆测四起。