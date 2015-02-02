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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 14:33 BJT

《中国金融债发行日程表》--2月2日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
  国开行        *60             1        *3.64%       固息金融债    1/30-2/5              
  农发行       *121.6           3        *3.8528%     固息增发债    1/30-2/2
               *108.5           5        *3.9194%     固息增发债    1/30-2/2
 *进出口行      *50             1         3.7716%     固息增发债    1/30-2/3  
                *50             2         3.8466%     固息增发债    1/30-2/3  
                *50             5         3.9407%     固息增发债    1/30-2/3  
                *50             7         4.0227%     固息增发债    1/30-2/3  
 *国开行       至多40           1        周二招标     固息增发债    2/4-2/5
                       (2014年第30期增发债)
               至多60           3        周二招标     固息增发债    2/4-2/5
                       (2015年第1期增发债)
               至多60           5        周二招标     固息金融债    2/4-2/5
               至多50           7        周二招标     固息金融债    2/4-2/5
               至多70          10        周二招标     固息金融债    2/4-2/5
 *南京银行       20             3        周二招标     固息金融债    2/3-2/5
         
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2014年已发行金融债一览表》

 (整理 华小萌; 审校 李宏薇)
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