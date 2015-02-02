《交易视点》资金面不确定令中国信用债承压，建议短期防御--中信证券

路透上海2月2日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，短期内，受春节因素以及新股发行等因素影响，资金面的不确定性可能仍将对市场形成一定压力，因此建议投资者以防御为主，待市场调整且资金利率逐渐回归合理水平后，仍可适度进行配置。

**中低评短融仍有配置价值**

上周虽然央行重启28天逆回购操作，但450亿元的规模仍然偏弱，资金面仍较为紧张，1年期各等级短融收益率上行0-10bp左右。

从公开市场操作利率看，28天4.8%、7天3.85%的利率水平显示央行并无意引导市场资金利率水平的明显下行。从量价上看，央行公开市场造作旨在平抑资金面大幅波动，市场对其短期内进一步放松货币政策的预期或有所下降。

1月30日，证监会核准了24家企业的IPO申请，这也将加剧市场对年前资金面偏紧的预期。

从趋势上看，短期内，受春节因素和新股发行等影响，短端市场可能将继续承压，但从中期看，考虑到央行维护资金面合理宽松的意图，相对较高的7天回购利率水平有一定下行的空间，短端产品收益率亦会随之下行；对于配置型投资者，中低评级短融仍然具有一定的配置价值。

**中票收益率进一步下行仍有赖资金面**

上周中票市场成交清淡，收益率上行5bp左右。上周公布1月中采PMI数据49.8，自2012年10月份首次跌破荣枯分界线以下、且连续4个月下滑，显示经济增长动能仍然偏弱，仍需宽松货币及财政政策予以支持。

目前来看，对于债券市场来说，利率债的收益率水平已在一定程度上反映了偏弱的基本面和较宽松的货币政策预期，而中票产品的信用利差水平略低于历史均值水平。

**城投债震荡走势不改**

上周城投债追随其他信用产品走势, 7年提前还本的中西部地级城投债收益率上行5BP至5.80%左右的水平。

从信用事件看，12东飞01、12东飞02的担保函事件陷入罗生门，无论其是否涉及承销商的操作问题，东台市交通投资建设集团有限公司关于其对信用评级提供担保的声明均缺乏法律逻辑，对地方政府的信用产生负面影响。

城投债短期追随其他品种形成震荡走势的趋势不改，但信用利差保护不足，且需警惕低信用资质企业的再融资风险。

**个券点评**

上周共有87只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,232.70亿元。

短融和超短融中，我们推荐15神华SCP001、15中石化SCP001、15中石化SCP002、15国电集SCP002、 15华电SCP001、15晋焦煤CP001、15河钢CP001、15洋河CP001。

中期票据中，我们推荐15陕延油MTN001、15国电集MTN001、15广汇集团MTN001；私募票据中，我们推荐15中铝PPN001、15渝化医PPN002。

企业债中，我们推荐14南京紫金小微债02（有担保）、15新沂交投债（有担保）。(完)