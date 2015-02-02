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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:32 BJT

国际油市：油价在上周反弹后下跌，美国工会要求炼厂罢工

尽管周一油价下跌，但周五尾盘的跳升，意味油价在之前大跌后，已经完成一段区间整理。

布兰特原油回升至每桶50美元上方，为1月初以来首见，该期约同时跳涨至重要技术指标--15日指数移动均线切入位价格之上，亦为今年以来首见。

分析师表示，周一油价下跌系因技术因素所致。

路透市场分析师王涛表示，根据波浪图形以及费波纳奇系数走势分析，布兰特原油可能跌破每桶51.72美元的支撑，滑落至50.93美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李婷仪/于春红)
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