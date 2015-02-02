重发 -《综述》全球投资机构现金持仓比重创2012年来新高--路透调查

(重发以补上遗漏的产品代码，并在标题说明本文内容为路透调查)

路透伦敦1月30日 - 一项路透调查结果显示，全球投资人1月提高现金持仓，为充满冲突的新一年预做准备，这些冲突包括各地货币政策走向分化，以及多重地缘政治风险升高等。

在美国、日本、欧洲及英国所做的月度基金经理调查显示，平均现金持仓比重跳升1.5个百分点至7%，创下2012年5月以来最高。本次调查共有44个机构参与。

机构投资人通常会在预期市场走跌时增加现金持仓，做法是出脱波动较为剧烈的股票等资产。

股票平均持仓维持在48.2%，不过债券持仓比重从38.2%降至36.6%。地产持仓从2.6%降至1.9%，对冲基金及私募股权等另类资产的持仓则从5.3%升至6.4%。

“2015年的主要特色将会是波动率升高以及避险意愿升温，这意味着投资人需要更加提高警觉，”英国投资公司London & Capital投资主管Ashok Shah表示。

路透调查进行期间，市况主要由欧洲央行宣布将开始买债的消息所主导。

反观各界普遍预期美国货币政策主管机关将开始升息，结束应对2008-09年金融危机所推出的货币刺激。

**无法预测**

投资机构多表示，主要经济体货币政策走向分歧、围绕俄罗斯的地缘政治风险、中国经济放缓、以及希腊选出反撙节政府后的欧洲政治不确定性，都让市况更难以预料。

“我们的投资组合已经做多美元一段时间，”Standard Life Investments全球策略主管Andrew Milligan表示，“欧洲央行已经宣布施行量化宽松，我们正在讨论2015-16年间欧元到底会跌到什么程度，而其汇价也将在一定程度上反映美联储的利率决议。”

调查是在1月16-29日间进行，这段期间全球股市上涨约1.5%。欧洲央行是在1月22日宣布推出量化宽松，不过其举动早已在各界意料之中。

调查期间，美国标准普尔500指数 变化不大，此前自2014年底创下的记录高点已经回档超过3%。

新兴市场指数 则在这段期间创下六周高点，上涨超过1.5%，尽管面临着俄罗斯经济及政治局势、中国经济成长放缓等后续问题。美国基金经理人建议增持现金仓位至逾七年来最高，从上月的5.1%跳升至10.1%，为至少2007年5月以来最高。

英国基金经理人也提高现金及另类投资的持仓。

对冲基金及其他另类投资的基金经理可望从剧烈震荡的市场中受惠，有部分是因为他们能够从传统基金所不具备的做空操作等机制中获利。

在此同时，欧洲投资经理1月坚定押注股票，预期欧洲央行的刺激措施将会提升企业获利能力。