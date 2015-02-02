《交易视点》中国债市短期轻仓观望，中期仍有走强空间--中信证券

路透上海2月2日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，中期来看，随着货币政策跟进，债券市场仍有走强空间；不过政策面全面宽松的预期短期内可能难以兑现，目前利率产品与资金利率的利差保护偏低，安全边际相对有限，加上2月份春节前后资金利率将明显抬升，建议先以轻仓观望为主，等待利率产品回调、安全边际提升之后仍可适当介入。

从基本面来看，1月中采PMI跌至荣枯线以下，而大宗商品价格跌跌不休，显示内需疲弱仍在延续；1月CPI可能不到1%，而PPI同比跌幅将进一步扩大，通缩压力进一步加剧。

流动性方面，近期央行重启逆回购操作主要是为了应对春节前的流动性波动，从12月资金紧张时央行选择频繁使用SLO调节市场流动性来看，虽然央行有意保持“松紧适度”的流动性，但操作灵活、定向性强的货币投放方式短期内可能仍是央行“首选”。

**PMI印证经济疲弱**

1月份中采PMI较上月下降0.3个百分点至49.8，是28个月以来首度下滑至荣枯线以下， 显示制造业的景气度在持续放缓。

从中采PMI的细项数据来看，生产乏力、需求不足的特征依然明显。目前，市场判断经济短期内企稳反弹的根据主要集中在耗煤量以及房地产销售数据的改善，这两方面数据都受到春节错位的影响，建议谨慎解读。

通过剔除2014年春节前一周的数据，我们重新计算得到1月份日均耗煤量同比增速为-4.2%，较12月份有小幅改善；通常春节期间的商品房销售面积仅为平时的1/4，预计今年2月份销售面积仅为1月份60-70%，因此1-2月份累计销售同比增速将在0-5%。

另外，从去年12月份统计局公布的销售数据来看，三四线城市的销售状况尚未改善，我们认为房地产投资下行的压力仍存。

**通缩压力加剧**

从高频数据来看，1月份食品价格环比涨幅与去年12月份接近，我们因此预估1月份CPI 食品价格环比涨幅为1.0-1.2%。

其中，受北方地区低温雨雪天气影响，蔬菜类和水果类价格继续上涨；受猪肉供给增加以及市场需求平淡影响，1月份猪肉价格继续回落。

非食品价格方面，受需求疲弱、供给过剩影响，有色金属、钢材、煤炭等生产资料价格都继续下跌，加上原油等海外大宗商品延续了疲弱的走势，预计1月份非食品价格弱于季节性，预计环比涨幅0.1%，1月份CPI同比将在0.9%附近。

同时，PPI环比跌幅将进一步扩大至-0.7%，同比增速进一步下行至-3.8%附近，按此估算的季调环比达到-9.4%，通缩压力进一步加剧。(完)