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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:11 BJT

台湾汇市：台币盘初跌至近两周低位，随亚币贬势再起持续修正

路透台北2月2日 - 台币兑美元 周一盘初再度走贬，并来到近两周新低。汇银人士表示，中国数据不佳，人民币 走低，韩元 亦表现不佳，本地汇市因而见外资回补美元，台币持续涨多修正行情。

交易员指出，台币此前涨势凌厉，但上周最后两个交易日已开始修正走跌，今日开盘主要亚币走贬，台币也难独强，因而延续贬势。不过由于台股 今日在平盘附近游移，预估外资买汇力道暂仅止于交易盘的美元回补，实质汇出力道仍待观察，如果股市没有大跌，料台币也不至于急贬。

〞中国的数据不好，人民币跌比较多...外资先买(美元)再说。〞一本地银行交易员说。

台币早盘低位在31.664，为近两周低位，前低在1月21日报31.71。

汇银人士预估，由于亚币弱势再起，台湾央行预料仍将维持台币相对韩元、人民币等主要亚币的汇率稳定，阻升台币或跟贬仍是基调，估本周台币有机会测试31.800。

台币兑韩元 1月中以来微趋升，近几个交易日则趋于稳定，交叉汇率约在34.6-34.8之间。

早盘台币主要交易区间落在31.600-31.664；上交易日区间则在31.470-31.539。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点转为溢价约3-5分，和现汇同一方向。一个月远汇报价 暂报31.670/31.700左右，上日纽约盘收在31.725。

汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修不过略高于50关口，就业市场则连续15个月萎缩，制造业需求仍低迷不振，需更多宽松举措支持。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.62-31.68

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