《中国2015年已发行金融债一览表》--2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透北京2月2日 - 以下为中国2015年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 一期 1月6日 40 3 3.85% 5.10 增发1 1月13日 50 3.8220% 5.04(第一次增发，参考收益率) 增发2 1月20日 60 3.7393% 3.65(第二次增发，参考收益率) *增发3 1月27日 60 3.6450% 3.85(第三次增发，参考收益率) *二期 1月29日 40 1 3.64% 4.05 20 工行柜台发售 2014年30期 1月6日 40 1 3.8045% 3.90(第二次增发，参考收益率) 增发3 1月13日 40 3.7938% 4.64(第三次增发，参考收益率) 增发4 1月20日 40 3.6878% 4.80(第四次增发，参考收益率) 2014年27期 1月6日 60 5 3.9830% 2.68(第四次增发，参考收益率) 增发5 1月13日 60 3.9360% 3.80(第五次增发，参考收益率) 增发6 1月20日 60 3.7880% 2.97(第六次增发，参考收益率) *增发7 1月27日 60 3.6948% 3.21(第七次增发，参考收益率) 2014年28期 1月6日 60 7 4.1513% 1.78(第四次增发，参考收益率) 增发5 1月13日 50 4.0830% 2.70(第五次增发，参考收益率) 增发6 1月20日 50 3.9236% 4.15(第六次增发，参考收益率) *增发7 1月27日 50 3.7953% 3.34(第七次增发，参考收益率) 2014年29期 1月6日 60 10 4.1392% 1.78(第四次增发，参考收益率) 增发5 1月13日 60 4.0891% 2.81(第五次增发，参考收益率) 增发6 1月20日 70 3.9403% 3.63(第六次增发，参考收益率) *增发7 1月27日 70 3.7737% 3.73(第七次增发，参考收益率) 总计 1,100 二、农业发展银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) (年) 第一期 1月12日 130 3 3.94% 3.88 *增发1 1月29日 121.6 3.8528% 2.87(第一次增发，参考收益率) 第二期 1月12日 130 5 4.02% 3.31 *增发1 1月29日 108.5 3.9194% 2.62(第一次增发，参考收益率) 总计 490.1 三、中国进出口银行 人民币债券 ----------------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 第一期 1月22日 50 1 3.72% 3.36 *增发1 1月30日 50 3.7716% 2.48(第一次增发，参考收益率) 第二期 1月22日 50 2 3.75% 2.97 *增发1 1月30日 50 3.8466% 2.38(第一次增发，参考收益率) 第三期 1月22日 70 5 3.85% 2.39 *增发1 1月30日 50 3.9407% 2.28(第一次增发，参考收益率) 第四期 1月22日 50 7 3.95% 2.97 *增发1 1月30日 50 4.0227% 2.10(第一次增发，参考收益率) 总计 420 四、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) ---------------------------------------------------------------------------------- 兴业银行 固息金融债 1月16日 300 3 4.95% 注:1、*代表新增 2、中国2014年已发行金融债一览表请点选 3、中国2013年已发行金融债一览表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2014年已发行金融债一览表》 (整理 华小萌; 审校 李宏薇)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌