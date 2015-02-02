《交易视点》中国转债市场本周仍面临压力，仓位较重需适当退守--中金

路透上海2月2日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，本周市场仍将面临压力，转债基金可能将开始面临赎回压力，对二级市场构成正股和估值双重冲击。仓位较重投资者仍需要适当退守，而此前退出的投资者可以开始转为等待调整中的低吸机会。当然，上海电气转债打新机会仍不容错过。

再次重申，过高的转债估值已经导致终点难惊喜，这是确定性因素。而股市震荡加剧，但仍存在波段和个股机会，但这是不确定性因素，且过程中难免存在诸多波折，个券纷纷赎回后的择券空间也大大降低。

投资者应更多关注一级市场打新甚至提前埋伏正股机会（优先配售权价值大增）和股票替代策略。

**市场回顾**

上周负面新闻接踵而至，两融和伞形信托遭遇监管，加上外盘大跌、工业企业利润数据不佳，股市遭遇调整，成交量收缩。

上证综指在周一小幅上冲后接连下挫，当周下跌4.22%，权重板块集体低迷，创业板表现相对较好但也未取得正回报。

转债平价指数跌幅达到6.56%，转债买盘力量弱化，转债估值从高位小幅回落，转债指数整体跌幅高于平价，当周下跌7.97%。

个券方面，乏善可陈，全线收跌，国电、格力、深燃、恒丰等跌幅较小。

**近期值得关注的几个要点**

1、年初以来，海内外各种黑天鹅事件频发，堪称“多事之春”。尤其是，换届之后的政治、经济磨合期看似仍在进行中，金融反腐正在推进当中，不可预测的事件性风险会降低整体的风险偏好。

2、监管加强导致资金流入明显放缓。我们在12月22日《慢钱，快变量》中就提到，两融受益权等杠杆操作遭遇监管风波，股市开始进入“慢钱”主导阶段，而逐步到期的理财资金等仍是股市的“窖藏资金”。

近两周，关于两融合规和伞形信托等审查导致入市资金明显减弱。而海外资金近期以来一直呈现流出状况。尤其是人民币贬值更是引发投资者的担忧，当然这种担忧的背后逻辑并不清晰。更为现实的是，春节因素叠加IPO和转债发行，仍将给资金面带来不小的影响，股、债均会受到波及。

3、此前政策预期打的很足，但短期兑现迹象不明显，与此同时对经济走势的担忧却在加重。这需要我们重新体会新常态下的政策取向，托底而不刺激，对政策的过高预期会遭遇失望。但随着时间的推移，经济下行压力和尾部风险担忧等会倒逼货币政策的放松。

其间的时间差仍会令股、债均出现震荡压力。刚刚公布的1月中采制造业PMI从12月的50.1继续降至49.8，为2012年10月以来最低，制造业生产经营活动继续放缓，内外需均较弱。

4、此外，业绩期来临也导致之前过高的业绩面临现实的挑战。此外，前期股市高点久攻不下，当前点位距离前期高点不远，更容易向下寻求空间。

我们上周已经判断股市继续震荡整理的可能性稍大，本周面临的压力加大，2月份预计仍将呈现宽幅震荡走势，调整后埋伏货币政策倒逼式放松。板块方面看法不变，关注主题性板块、政策敏感性资产、业绩靓丽的白马成长板块，重回存量博弈思路。

**转债市场调查**

我们上周进行了中金2月份转债市场调查。总体来看，投资者的乐观预期明显弱化，即来源于股市，也源于转债估值担忧，但中期仍不悲观，对转债的低吸需求仍在。

从本期调查结果来看，中金股指信心指数和转债估值信心指数均大幅下滑，后者甚至进入收缩区域。相应的，投资者对于转债回报的预期也大幅降低。对于中长期，投资者的预期也有所弱化，但略好于短期。

大类资产配置上，投资者选择更为多元，中高等级产业债近几个月中首次超越转债成为最被看好的品种。有意思的是，投资者的操作策略上，仍有42%的投资者选择“伺机加仓”，转债市场的潜在需求仍在，中期看法并不悲观。

板块上，看好大盘蓝筹的投资者明显减少，取而代之的是成长股、题材股，与我们近三周的判断颇为相似。

个券方面，新券各有特色，受到了投资者的广泛关注。大盘转债中仅存的民生最受投资者关注，而浙能、歌华位列其次。稀缺状况下，转债规模竟然成为投资者择券的最重要因素。

**个券点评**

个券方面，巧妇难为无米之炊，仍缺乏着力点。处于风口浪尖的民生转债如果正股跌幅接近甚至超过10%，开始关注转债低吸机会，跌破我们之前给出的130元低吸分界线已成定局。

对刚性配置资金，宝钢EB、歌尔、格力和洛钼四只新券无疑是必配品种，民生、齐峰、浙能、深机等仍有持有价值。

深机等老券的性价比已经开始超过次新券。而东方转债已经触发赎回且替代品种上海电气转债即将发行，建议投资者积极兑现。

同仁转债近日跌幅明显，触发赎回在即且公司不会再次放弃，导致转债价格快速向平价水平回归。这为投资者敲响了警钟，触发赎回时未必一定是正股和转债的高位，且根据历史经验，150元附近是开始减持的清晰信号，上周建议减持的长青等同理。(完)