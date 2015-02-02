版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:28 BJT

台湾股市：盘中持平，全球经济疑虑抵销国内乐观数据效应

路透台北2月2日 - 台湾股市周一盘中大致持平，一周的开始交投审
慎，悲观的全球疑虑抵销了对此间经济的信心。
    
    0203GMT，加权股价指数 仅小升9.61点或0.1%至9,371.52点，
周五收低0.7%。
    
    周末数据显示，中国上个月制造业活动萎缩 ；同时，美
国第四季经济成长放缓。 
    
    然台湾1月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)回升至51.7，生产、新订
单与就业明显上扬。 
    
    电子类指数 持平，金融保险类指数 小升0.1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐