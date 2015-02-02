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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 11:09 BJT

****敬告客户：汤森路透2015年中国固定收益市场展望报告--PDF版本****

亲爱的客户，您好：

全球领先的专业信息服务提供商汤森路透日前揭晓了“2014年中国固定收益市场展望调查”大奖。南方基金在这一银行间市场颇具影响力奖项的综合奖中夺魁，光大银行则凭借对固收市场的准确预测斩获2014年政策及资金水平最佳预测奖。长江证券获得2014年利率债最佳预测奖，2014年信用债最佳预测奖则花落兴业银行。

2014年终颁奖的同时，汤森路透还举办了固定收益市场展望研讨会，邀请了中国发改委，财政部、中债登、中金所以及金融机构等市场资深人士，就2015年宏观经济，债券市场进行了展望讨论。

欲浏览该报告的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/wac93w

欲浏览该报告的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/tac93w

如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 eve.wu@thomsonreuters.com（完）
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