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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:35 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元仍接近多年低位，受澳洲央行降息臆测打压

周一公布的民间经济数据显示，澳洲1月通胀率守在两年半低点，汽油价格下跌抵消了进口价格上涨和保健费用的季节性上升，显示利率有下调的空间。 该数据无助于澳元。

外界益发揣测澳洲央行周二在今年首次政策会议上将会把2.5%的利率下调25个基点。

OANDA Asia Pacific资深交易商Stephen Innes说道：“市场明显是押注会降息，不过这根本还不确定。”

确实，接受路透调查的29位分析师中，有20位认为周二将按兵不动。

新西兰元兑美元 在0.7267弱势整理，距离上周五所及的近四年低点0.7215近在咫尺，新西兰央行今年可能降息令新西兰元承压。

新西兰元的支撑位在0.7180，阻力位在0.7300附近。(完)

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