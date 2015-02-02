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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:34 BJT

《香港重要政经日程》--2月2日-2月9日

================== 今日重要政经消息=================

*2月2日（周一）

-- 公布12月零售销售数字。

-- 澳门公布1月份博彩收入。

================== 近期重要政经消息=================

2月3日（周二）

-- 联想集团 公布第三季业绩。

-- 华虹半导体 公布首季度业绩。

2月4日（周三）

-- 南顺香港 公布中期业绩。

-- 金界控股 公布全年业绩。

-- 汇丰公布1月份PMI。

--09:30 田生集团 股东特别大会。

--09:30 枫叶教育 股东周年大会。

2月5日（周四）

-- 白马户外媒体 公布全年业绩。

-- 阳光房地产基金 公布中期业绩。

--14:30 永嘉集团 股东特别大会。

--15:00 中国金融租赁 股东特别大会。

2月6日（周五）

-- 公布1月外汇储备资产数字。

-- 时代地产 公布全年业绩。

--10:30 波司登 股东特别大会。

--11:00 世纪金花商业 股东特别大会。

*2月9日（周一）

-- 首创置业 公布全年业绩。

-- 钜大国际 公布首三季度业绩。

-- 中芯国际 公布全年业绩。

-- 万达酒店 公布全年业绩。

-- 永利地产 公布全年业绩。

--11:00 合一投资 股东特别大会。

--12:00 寰宇国际控股 股东特别大会。

--13:30 海通证券 在中国举行股东特别大会。

--14:00 鼎亿集团 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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