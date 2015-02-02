台湾债市：10年债殖利率盘初向下，美国GDP不如预期

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透台北2月2日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一盘初下滑。交易员表示，主要因美国第四季经济成长慢于预期，美债持续走多所致。
不过交易员指出，台债目前仍面临长券端受国际板债券发行量续增打击，殖利率居高不下，且再两周就要封关，此时贸然加码追多似乎是不智之举。
〞应该是要减码，但愈减却愈痛苦。〞一位外商银行交易员说。
另一票券商交易员则表示，美债走势出乎意料的强，农历年关前殖利率应该还会有低点，不过这应该仅限于对中短券的影响。
美国公债价格周五跳涨，长期公债收益率触及纪录低位，因美国第四季经济成长慢于预期，引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)会推迟升息。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.45-1.47%
本地时间10:32时的最新报价：
* 10年公债103/13期殖利率跌1.83基点，报1.4600%，成交量50.5亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格跳升，因美国第四季成长放缓
--《独家新闻》美联储两位鹰派官员将离任，潜在候选人浮出水面 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌