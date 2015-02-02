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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:50 BJT

台湾债市：10年债殖利率盘初向下，美国GDP不如预期

路透台北2月2日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周一盘初下滑。交易员表示，主要因美国第四季经济成长慢于预期，美债持续走多所致。

不过交易员指出，台债目前仍面临长券端受国际板债券发行量续增打击，殖利率居高不下，且再两周就要封关，此时贸然加码追多似乎是不智之举。

〞应该是要减码，但愈减却愈痛苦。〞一位外商银行交易员说。

另一票券商交易员则表示，美债走势出乎意料的强，农历年关前殖利率应该还会有低点，不过这应该仅限于对中短券的影响。

美国公债价格周五跳涨，长期公债收益率触及纪录低位，因美国第四季经济成长慢于预期，引发市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)会推迟升息。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.45-1.47%

本地时间10:32时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率跌1.83基点，报1.4600%，成交量50.5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格跳升，因美国第四季成长放缓

--《独家新闻》美联储两位鹰派官员将离任，潜在候选人浮出水面 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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