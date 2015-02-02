《周文渊专栏》节前密切关注资金面变化

（作者周文渊为路透中文特邀专栏作家，文章内容仅代表本人观点）

上周国债期货合约维持小幅波动。周一主力合约小幅低开之后价格稳步上扬，之后因周二央行公开市场28天逆回购操作利率为4.80%，定价高于市场预期，期货价格快速回落，主力合约TF1503周二收于97.564元，较前日大跌0.208元；随后合约价格低开震荡，整体持续疲软到周五。截至上周五，TF1503、TF1506和TF1509的结算价分别为97.302元、97.820元和98.172元，较前一周分别下跌0.318元（-0.33%）、下跌0.290元（-0.30%）和下跌0.310元（0.31%）。全周主力合约日均振幅0.326%，较前周日均振幅下降。

成交和持仓方面，上周国债期货主力合约日均成交量和持仓量较前一周进一步下降。主力合约TF1503日均成交量5324.20手，较前周小幅下降1031.4手(-16%)，日均持仓量15262手，较前周大幅下降1794手(-11%)。截至上周五收盘，前五大期货公司在主力合约TF1503上的空单持仓为5405手，多单持仓为4060手，净持仓为1345手空单，较前周环比下降1066手，空头的力量较前周下降，但空头力量依然强于多头力量。CTD券方面，上周主力合约依然是TF1503，基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧为140024.IB，周五CTD券的基差为0.232。活跃CTD券全周成交120.6亿元，较前一周下降近20亿元。

上周资金面偏紧。周二央行开展7天和28天逆回购操作，但是规模相对有限，且操作利率偏高，因此对市场影响一般。春节假期临近部分机构备付需求走高，叠加人民币汇率持续疲软以及外汇占款增速放缓，导致流动性进一步收紧。周四，央行开展了28天450亿逆回购操作，利率维持4.80%，使得此前降价增量预期破灭，大行依旧融出谨慎，资金面雪上加霜。质押式回购价格全线上行，R007周五均价4.1653%。现券方面，由于目前收益率水平处于较低区间，且市场对于逆回购操作早有预期，因此本周逆回购操作之后收益率窄幅震荡，走强势头乏力。截至周五收盘，国债5Y收于3.4117%，10Y收于3.5019%；信用债方面，短融市场交投火热，收益率上行，中长期信用债收益率震荡下行。

外汇市场，1月26日，人民币即期汇率贬值254个基点，逼近中间价最大波幅2%，创历史记录。截至1月30日，美元兑人民币即期汇率6.2510，较1月22日收盘的6.2095下降415个基点。人民币贬值，主要是由于欧元区QE和希腊极左派上台避险情绪上升，推升美元指数大幅上升；同时，欧盟是中国主要贸易伙伴国，为应对欧元贬值，维持出口的稳定，市场预期央行会有意降低人民币汇率，导致外汇市场抛售人民币。上周美国股票市场在欧洲QE冲击后调整下降，截至1月30日，道琼斯工业指数收于17164.95，较前周五下降2.87%，纳斯达克指数收于4635.24，一周下跌2.58%，标普500收于1994.99，一周下跌2.77%。亚洲方面，日经225收于17674.39，一周上涨0.93%。

总体来看，上周国债期货高开低走，市场经历多重博弈，最后高位震荡回落。受央行重启逆回购影响，国债期货周一涨0.20%。周二，央行开展了600亿元逆回购，其中7天和28天期各300亿元，时隔两年重启28天逆回购。但是净投放只有100亿元低于预期，同时市场担心月末及春节资金面临的冲击，国债期货高开后低走，回吐前日涨幅。周三，受银行收紧伞形信托消息的影响，国债期货表现疲软。周四央行公开市场进行450亿元逆回购，本周净投放资金550亿元，低于市场预期的增量，国债期货持续低迷，震荡下行，跌破10日均线。周五，国债期货冲高回落。截至周五收盘，国债期货主力合约收于97.298元，一周跌0.31%，不仅未能上攻5日均线，同时已经接近下方21日均线。目前资金市场短期难以步入宽松氛围，央行继续做着流动性调节的市场操作，但是更多地是希望通过利率调整释放杠杆，并没有暗示全面宽松的预期。所以，我们判断，在央行没有明确政策信号之前，国债期货整体上会延续调整态势。

策略上，建议持观望态度，持续关注央行政策。收益率下行还将继续，除了货币政策的影响之外，全球债券收益率走低对中国债券有牵引作用，中国国债和境外发达经济体国债的利差持续升高，二级市场上年初以来境外机构的净买入量也有所上升。另一方面，国内去杠杆导致金融机构对债券的配置需求上升，尤其是一季度，利率债与信用债的净增量不高，供需关系有利于利率下行。