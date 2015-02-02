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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:51 BJT

韩国股市：早盘上涨，大宗商品类股表现亮眼支撑大盘

不过油价反弹损及航空类股，因预期航煤成本将增加，类股龙头大韩
航空公司(Korean Air) 挫跌2.6%；韩亚航空 重
挫3.4%。

    现代证券 上涨1.2%，此前日本欧力士(Orix Corp) <859
1.T>获选可望成为现代证券控股权买家，这项交易价值估计约1兆(万亿)
韩元($9.093亿美元)。
    
    指标KOSPI 200核心股指 小跌0.16%，KOSDAQ指数 上
涨0.21%。(完)
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