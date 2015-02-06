《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月2日-6日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国央行：普降存准率0.5个百分点，释放流动性以缓解经济下行压力

中国央行周三宣布普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

--中国数据：1月汇丰制造业PMI终值连续第二个月低于50，需求仍然低迷

汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修不过略高于50关口，就业市场则连续15个月萎缩，制造业需求仍低迷不振，需更多宽松举措支持。

--中国政策：强化大通关协作机制，实现“三互”举措--国务院 为落实推动内陆同沿海沿边通关协作，中国国务院周二发布通知称，将强化大通关协作机制，实现信息互换、监管互认、执法互助的“三互”举措，力争到2020年，形成既符合中国国情又具有国际竞争力的大通关管理体制机制。

--中国经济：新型城镇化试点方案发布，含江苏安徽两省和宁波等62个市镇

新型城镇化已成为中国改革的重要内容。国家发改委等部门周三发布国家新型城镇化综合试点方案，明确在江苏、安徽两省和宁波等62个城市（镇）开展新型城镇化综合试点，并提出建立多元化可持续的城镇化投融资机制和改革完善农村宅基地制度等五大任务。

--中国财政：改革完善转移支付，将一般性转移支付占比提高到60%以上

针对中央和地方转移支付制度存在的问题和不足，中国国务院发布关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见，明确清理整合一般性转移支付，建立一般性转移支付稳定增长机制，逐步将一般性转移支付占比提高到60%以上。

--中国数据：汇丰1月服务业PMI降至六个月低位，经济下行压力不减

新业务增长力度减弱，加之价格低迷，使得汇丰1月中国服务业PMI降至六个月低位，结合稍早公布的制造业PMI处于萎缩区间看，今年伊始中国经济下行压力未有缓解，这也意味着未来几月政策仍有放松可能。

--中国铁路：中国铁路设备出口面临机遇，将多措并举促出口--商务部

中国商务部周四表示，考虑到全球铁路市场容量在2018年有望达1,900亿欧元，中国铁路设备出口面临难得机遇，将加快标准国际化建设、加强境外营销网络建设、拓宽外汇利用渠道支持中国铁路相关企业走出去。

--中国房地产：楼市调控基调未改，备用刺激性手段已在储备中

中国证券报周三报导称，房地产调控政策走向轮廓正逐渐清晰，未来一段时间，包括金融政策在内的房地产调控政策将不会做出大的调整，但地方政府被赋予较大自主调整空间，而以信贷和限购为主的备用刺激性手段已在储备中。

--中国房地产：1月百城住宅均价环比终结八连跌，同比跌幅扩大--中指院

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，1月百城住宅均价环比在经历连续八个月下跌后微涨0.21%，但同比跌幅3.09%较上月扩大0.4个百分点；整体看，随着楼市预期不断转好，百城住宅价格在新年首月止跌，上涨城市数量明显增多，其中一线城市全部环比上涨。

--两岸关系：中国国台办主任张志军将延迟访台，受复兴坠机事件影响

台湾陆委会及中国国台办周四同步表示，受台湾复兴航空空难事件影响，中国国台办主任张志军原订本周末访问台湾金门一事，已确定将延期，但新日期尚未底定。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国央行：货币政策总体应保持审慎稳健，防止过度“放水”--上海总部

中国央行上海总部称，在经济结构调整和淘汰过剩产能的过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，为结构调整和转型升级营造适度的货币金融环境。要防止过度“放水”固化结构扭曲，推升债务和杠杆水平。

--中国外汇：2014年资本项目逆差创新高，反映资金流出及资本输出

中国2014年全年及四季度资本和金融项目双双录得历史最大规模逆差，这即显示过去半年多强势美元导致的跨境资金流出压力不容小觑，亦与中国主动对外输出资本的长期战略选项有关。

--中国保险：保监会启动车险费率市场化，将在多地进行试点

中国保险监督管理委员会表示，将启动商业车险费率市场化改革，实施差别化费率，并将于5月在多地启动改革试点。

--中国外汇：外汇交易中心推出标准化人民币外汇掉期交易，增成交渠道

中国外汇交易中心周四公布，将于2月16日（周一）在银行间外汇市场推出标准化人民币外汇掉期交易。以为外汇掉期市场提供崭新的成交渠道，并提高交易效率。

--中国金融：央行拟推资产证券化产品注册制发行

第一财经日报周一援引知情人士消息称，日前中国央行与市场机构沟通，拟取消银行间市场资产证券化产品的审批制，转而采取注册制，这标志着中国资产证券化银行间和交易所两大市场彻底告别审批制。

--中国财政：地方政府联手央行启动国库现金招标，将增加流动性释放

继北京市财政局去年底启动地方国库现金定存招标试点后，上海市财政局也于近日表示，为支持该市国库集中支付制度改革，将公开招标辖区内国库现金。市场人士认为，在盘活存量的思路下，中国将有越来越多地方政府的国库现金管理采取类似行动，从而为流动性释放打开想象空间。

--中国新股：24家新股赶在春节前启动IPO发行，东兴证券拟发5亿股

上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完。其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿股A股。

--中港证券：深港通已完成方案设计并启动系统开发--深交所理事长

中国深圳证券交易所理事长吴利军表示，目前深交所及港交所已完成“深港通”方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施；同时并考虑在目前“沪港通”基础上拓展标的范围。

--中国证券：上证50ETF期权实行持仓限额管理，单个投资者总持仓上限50张

中国上海证券交易所周二晚间发布通知称，对于即将上市的上证50ETF期权实行持仓限额管理，试点初期单个投资者的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，未来将允许投资者申请提高限额。

--中国金融：人民币跨境使用活跃度不减，对外直接投资中占比提高--中行

中国银行最新发布的去年12月份跨境人民币指数（CRI）为256点，较上月提高5点，显示尽管人民币面临兑美元贬值的阶段性表现和压力，但人民币跨境使用的活跃度依然不减；此外，人民币在直接投资中的使用水平环比提高。

--中国金融：今年银行业潜在风险上升，刚性兑付格局可能被打破--普华永道

国际会计和咨询机构--普华永道周二发布专题调研报告指出，今年中国金融及银行业的潜在风险明显上升，不良贷款继续上升，净息差将进一步被压缩，而年内很有可能出现债券、信托等金融产品的违约个案，刚性兑付格局有可能被打破。

--中港个股：中国工商银行推出个人账户基本金属和账户农产品交易业务

全球市值最大银行--中国工商银行周四表示，该行于近日对个人投资者推出了账户基本金属和账户农产品交易业务。工行是国内第一家推出此类投资产品的商业银行。

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--中国钢铁：今年粗钢产能可能高位增长，钢材市场依然弱势运行--工信部

中国工业和信息化部周四发布2014年钢铁行业运行情况和2015年展望的报告称，今年全国粗钢产能规模仍有高位增长的可能，钢材供过于求的现状难以好转、钢材价格仍将地低位徊、钢厂盈利状况难言乐观，钢材市场将依然弱势运行。

--中国金属：国内废铜需求降低，料拖慢铜产量增长步伐

行业消息人士认为，由于铜价下滑导致使用废铜生产的利润率降低，中国铜生产企业对这一原料的需求正在降低，这可能拖慢今年中国精炼铜产量的增长。

--汽车产业：中国试行汽车平行进口是为抑制豪车价格--消息

中国将允许非授权渠道经销商出售进口汽车--即平行进口，以限制高端车价格，再次将矛头对准奥迪、宝马和奔驰等海外豪华汽车制造商。

--中国投资：对墨西哥无限期搁置高铁项目感到遗憾，希望保护中企合法权益--发改委

对近日墨西哥政府决定无限期搁置墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目，中国国家发改委周一表示对此感到遗憾，并希望切实切实保障中国企业的合法权益。

--中国黄金：2014年产量451.799吨，同比增长5.52%--黄金协会

中国黄金协会最新统计数据显示，2014年全国黄金产量完成451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。

--中国钢铁：今年铁矿石进口料增长7.1%至10亿吨--中钢协

中国钢铁工业协会官员周三表示，今年中国铁矿石进口量可能增长7.1%至10亿吨，主要供应国--澳洲和巴西所占份额将升至逾80%。

--中港个股：万科1月销售额同比下滑16%至232亿元，近期新增七个项目

中国最大房地产企业之一的万科周四公布1月销售情况，当月销售金额232.1亿元人民币，同比下降16.1%；销售面积为196万平方米，同比微增0.7%。

--中国个股：中国医药集团混改试点方案获批，国药股份被列首批试点

中国国药集团药业股份有限公司 600511.SS 周五公告称，其实际控制人中国医药集团总公司已获国务院国资委批复，原则同意国药集团发展混合所有制试点方案的相关内容，而上市公司国药股份将作为集团内部发展混合所有制经济的首批试点单位之一。

--中国个股：上汽与通用汽车合资公司计划在印尼建厂生产五菱品牌车型

中国最大微型商用车企业--上汽通用五菱股份有限公司周一宣布，计划在印度尼西亚建立一家工厂，生产五菱品牌旗下的多款车型，以满足当地日益增长的市场需求。这标志着该企业的两大股东--上汽集团与通用汽车共同开发亚洲目标市场的战略合作又迈出新的一步。

--香港个股：融创中国斥资近24亿元人民币购佳兆业四个上海发展项目