《路透晚报》--2月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1月汇丰制造业PMI终值连续第二个月低于50，需求仍然低迷

汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。新订单和新出口订单两个分项指数均被下修不过略高于50关口，就业市场则连续15个月萎缩，制造业需求仍低迷不振，需更多宽松举措支持。

--中国财政：改革完善转移支付，将一般性转移支付占比提高到60%以上

针对中央和地方转移支付制度存在的问题和不足，中国国务院发布关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见，明确清理整合一般性转移支付，建立一般性转移支付稳定增长机制，逐步将一般性转移支付占比提高到60%以上。

--中国投资：对墨西哥无限期搁置高铁项目感到遗憾，希望保护中企合法权益--发改委

对近日墨西哥政府决定无限期搁置墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目，中国国家发改委周一表示对此感到遗憾，并希望切实切实保障中国企业的合法权益。

--中国环保：去年74个城空气质量平均达标241天，京津冀区域污染最严重

中国环境保护部周一发布报告称，2014年74个重点城市空气质量总体改善，达标城市比例和达标天数增加，主要污染物浓度下降；但目前污染形势依然严峻，污染最为严重的京津冀区域。

--中国房地产：1月百城住宅均价环比终结八连跌，同比跌幅扩大--中指院

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，1月百城住宅均价环比在经历连续八个月下跌后微涨0.21%，但同比跌幅3.09%较上月扩大0.4个百分点；整体看，随着楼市预期不断转好，百城住宅价格在新年首月止跌，上涨城市数量明显增多，其中一线城市全部环比上涨。

--香港数据：12月零售销售货值再由盛转衰，全年货值按年下跌0.2%

香港政府统计处周一公布，12月零售销售货值及货量分别按年下跌3.9%及1.3%，结束之前四个月的增长势头。

【金融】

--中国金融：央行拟推资产证券化产品注册制发行

第一财经日报周一援引知情人士消息称，日前中国央行与市场机构沟通，拟取消银行间市场资产证券化产品的审批制，转而采取注册制，这标志着中国资产证券化银行间和交易所两大市场彻底告别审批制。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率及IRS略下行，疲弱PMI暂抵消资金紧势影响

中国银行间债市周一早盘现券收益率及利率互换(IRS)均小幅下行。交易员表示，尽管资金面紧张态势未见缓解，但今日公布的汇丰PMI及周末官方经济数据等均显示经济依旧疲软，为市场带来较强支撑，带动长端品种收益率略走跌。

--中国货币市场：春节备付叠加IPO影响资金愈发紧绷，急盼央行加力放水

中国银行间市场周一主要回购利率涨跌互现；而资金面愈显紧绷，除春节备付需求不断升温外，又一轮新股IPO将于节前登场，面对不断加剧的资金失血，市场急盼央行本周能加力放水。

--中国货币市场：54家银行公布今年同业存单发行额度，累计25,290亿元

中国乐山市商业银行和南昌银行最新公布2015年同业存单发行计划，额度分别为80亿元人民币和120亿元。至此，已有54家银行公布今年同业存单额度，累计25,290亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘逼近跌停创逾八个月新低，因经济担忧加剧

人民币兑美元即期周一早盘逼近跌停创出逾八个月新低，中间价创两个月低位。中国最新官方与汇丰制造业PMI（采购经理人指数）均低于荣枯分界线，令经济担忧加剧。

【证券/行业】

--中国新股：24家新股赶在春节前启动IPO发行，东兴证券拟发5亿股

上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完。其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿股A股。

--中国股市：沪综指收挫2.6%连续五日下跌，利空因素偏多致大盘持续回落

中国股市沪综指周一收挫2.6%，连续第五日下跌。分析师指出，近期个股方面利空消息频出，同时春节前IPO集中发行将对市场流动性造成影响，诸因素致大盘持续回落。此外，目前正逐步进入年报业绩披露期，宏观经济疲弱下多数上市公司业绩料下滑，其对市场影响的程度和范围有所扩大。

--中港证券：深港通已完成方案设计并启动系统开发--深交所理事长

中国深圳证券交易所理事长吴利军表示，目前深交所及港交所已完成“深港通”方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施；同时并考虑在目前“沪港通”基础上拓展标的范围。

--中国个股：上汽与通用汽车合资公司计划在印尼建厂生产五菱品牌车型

中国最大微型商用车企业--上汽通用五菱股份有限公司周一宣布，计划在印度尼西亚建立一家工厂，生产五菱品牌旗下的多款车型，以满足当地日益增长的市场需求。这标志着该企业的两大股东--上汽集团与通用汽车共同开发亚洲目标市场的战略合作又迈出新的一步。

--香港个股：融创中国斥资近24亿元人民币购佳兆业四个上海发展项目

中国房地产商--融创中国宣布拟斥资约23.75亿元人民币，收购陷于违约危机同业佳兆业旗下四个位于上海的住宅及办公楼发展项目股权和股东贷款，但融创股份周一仍然继续停牌。

--香港个股：恒盛地产控股股东拟重提私有化，公司股价涨近7%后停牌