中国个股：上汽与通用汽车合资公司计划在印尼建厂生产五菱品牌车型

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透上海2月2日 - 中国最大微型商用车企业--上汽通用五菱股份有限公司周一宣布，计划在印度尼西亚建立一家工厂，生产五菱品牌旗下的多款车型，以满足当地日益增长的市场需求。这标志着该企业的两大股东--上汽集团 与通用汽车 共同开发亚洲目标市场的战略合作又迈出新的一步。
通用汽车网站刊登新闻稿称，在获得政府批准后，位于印尼雅加达附近的新工厂建设工程将于今年起正式启动。新工厂生产的汽车将首先在印尼当地市场销售，并可能在未来出口到其它东盟国家。
上汽通用五菱是上汽集团、美国通用汽车和柳州五菱汽车三方合资的企业，上汽持股51.1%。上汽通用五菱在广西柳州、山东青岛和重庆建有生产基地，2006年起该公司一直领跑中国微型商用车市场，去年该公司销量达历史纪录178.79万辆，同比增长12.8%。
在上周五晚些时候的报导中，印尼工业部官员对安塔拉国家通讯社(Antara)表示，通用汽车和上汽将在印尼总计投资7亿美元设立公司，在印尼生产和销售五菱汽车。
之前通用与上汽已经打进印度市场，在印度合作销售五菱小型多功能货车。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌