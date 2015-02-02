澳洲经济指标总览--2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月3日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 逆差9.25 逆差13.23 出口(较前月) +1% +2% 进口(较前月) +1% -2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月5日 (较前月) 11月 +0.1% +0.4% 就业市场(经季节调整) 2月12日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 +3.74 +4.49 全职就业人口(较前月变动,万人) +4.16 +0.26 失业率 6.1% 6.2% 就业参与率 64.8% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 4月22日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.6% 国际贸易价格指数 4月30日 进口物价(较前季) 第四季 +0.9% -0.8% 出口物价(较前季) 持平 -3.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月3日 经常帐收支 第三季 赤字125 赤字139 商品与服务贸易收支 逆差43.81 逆差45.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月4日 (较前季) 第三季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% (完)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌