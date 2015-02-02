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市场报道 | 2015年 2月 2日 星期一 12:10 BJT

路透调查：金价2015年预计下跌但将找到底部，为明年反弹舖路

黄金上周触及五个月高位每盎司1,306.20美元，受之前欧洲央行(ECB)宣布将注资数千亿欧元刺激低迷的欧元区经济，以及瑞士央行弃守瑞郎兑欧元汇率上限的消息提振。

分析师表示，欧元区量化宽松对金价的影响仍是个未知数。金融市场不稳定性进一步升高，或者通胀率可能上升的迹象都可能提振金价，但若股市对该政策做出正面反应或欧元走软，都将令金价承压。

今年现货银 预计也将下跌，调查受访者预估，今年银价将从去年的每盎司19美元下跌至17.20美元。

“从基本面的观点来看，实在很难对银产生好感。全球的供需平衡依旧偏弱，长期以来供应过剩的情况将持续，”渣打银行在一份报告中表示。

明年平均银价料将反弹至每盎司18.20美元。(完) (编译/审校 戴素萍/王颖/陈宗琦/张涛/王丽鑫/杜明霞)
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