路透调查：金价2015年预计下跌但将找到底部，为明年反弹舖路

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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黄金上周触及五个月高位每盎司1,306.20美元，受之前欧洲央行(ECB)宣布将注资数千亿欧元刺激低迷的欧元区经济，以及瑞士央行弃守瑞郎兑欧元汇率上限的消息提振。
分析师表示，欧元区量化宽松对金价的影响仍是个未知数。金融市场不稳定性进一步升高，或者通胀率可能上升的迹象都可能提振金价，但若股市对该政策做出正面反应或欧元走软，都将令金价承压。
今年现货银 预计也将下跌，调查受访者预估，今年银价将从去年的每盎司19美元下跌至17.20美元。
“从基本面的观点来看，实在很难对银产生好感。全球的供需平衡依旧偏弱，长期以来供应过剩的情况将持续，”渣打银行在一份报告中表示。
明年平均银价料将反弹至每盎司18.20美元。(完) (编译/审校 戴素萍/王颖/陈宗琦/张涛/王丽鑫/杜明霞)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌