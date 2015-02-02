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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 11:15 BJT

台湾债市：RP利率稳在低档，投信资金分配不均

路透台北2月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一稳在低档。交易员表示，月初资金虽回流，不过投信端因寿险客户为筹措国际板债券交割，资金提前赎回影响，分配略显不均。

他们指出，投信等金融机构承作跨农历年RP的意愿仍不高，但为了降低年前调度风险，新承做的RP若不跨年就不接。由于下周是年前最后交易期，且有30年期公债要交割，届时才会有略为紧俏的风险。

〞投信钱比较缺，这周有国际债交割。〞一大型票券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有华航 公司债5.2亿台币、北富银金融债1亿台币还本。

本周债券发行情况包括：周二财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币；周三台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债；周五远东新 发行公司债26亿台币。

至于债券还本主要有：周四亚洲水泥 公司债25亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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