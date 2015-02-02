台湾债市：RP利率稳在低档，投信资金分配不均

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透台北2月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一稳在低档。交易员表示，月初资金虽回流，不过投信端因寿险客户为筹措国际板债券交割，资金提前赎回影响，分配略显不均。
他们指出，投信等金融机构承作跨农历年RP的意愿仍不高，但为了降低年前调度风险，新承做的RP若不跨年就不接。由于下周是年前最后交易期，且有30年期公债要交割，届时才会有略为紧俏的风险。
〞投信钱比较缺，这周有国际债交割。〞一大型票券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
今日有华航 公司债5.2亿台币、北富银金融债1亿台币还本。
本周债券发行情况包括：周二财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币；周三台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债；周五远东新 发行公司债26亿台币。
至于债券还本主要有：周四亚洲水泥 公司债25亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌