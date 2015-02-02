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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 11:18 BJT

国际油市：迪拜原油1月均价为每桶45.57美元，为近六年最低--交易员

路透新加坡2月2日 - 交易员周一表示，迪拜原油1月均价为每桶45.5
7美元，较前月降低14.67美元。
    
    路透数据显示，1月价格为2009年2月以来最低。(完)
  
 (编译 李爽  审校 杜明霞)
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