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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 16:45 BJT

香港数据：12月零售销售货值再由盛转衰，全年货值按年下跌0.2%

路透香港2月2日 - 香港政府统计处周一公布，12月零售销售货值及货量分别按年下跌3.9%及1.3%，结束之前四个月的增长势头。

2014年全年计，零售销售货值按年下跌0.2%，货量则升0.6%。

政府发言人称，去年12月零售业销售按年出现回跌，主要是受珠宝首饰、钟表及名贵礼物销售的跌幅扩大所拖累，相信反映访港旅客消费有所放缓。不少其他项目（包括与本地消费较为密切相关的货品）的销售表现亦欠佳。零售业销售在近月波动，显示消费意欲仍然相当不稳定。 　　展望未来，发言人指出，零售业销售短期内的表现，仍将要视乎劳工市场的情况及访港旅游业的增长。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2014年12月 -3.9* -1.3*

11月 +4.2^ +7.6^

10月 +1.4 +4.3

9月 +4.8 +6.6

8月 +3.5 +2.8

7月 -3.2 -4.5

6月 -6.9 -7.5

5月 -3.9 -4.5

4月 -9.9 -9.6

3月 -1.5 -2.5

2月 -2.2 -2.1

1月 +14.4 +16.7

2013年12月 +5.7 +6.1

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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