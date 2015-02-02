台湾汇市：台币收跌至两周新低，外资汇出带动但急贬压力不大

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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* 台币持续贬势，午前外资汇出明显 * 央行区间来回，有助平稳汇价 * 明日实质交易区间暂看31.530-31.650 路透台北2月2日 - 台币兑美元 周一收贬至两周低位，也是连续第四 日贬值。汇银人士表示，海外交易持续看弱亚币，但本地交易盘跟进保守，台币虽受外资汇 出带动持续走低，但央行亦不乐见台币波动过大，料本周台币不至于急贬。 交易员指出，午前外资汇出明显，但午后也见零星的外资汇入，加上美元买气已弱，令 台币汇价又回到31.600附近甚至偏强，预估若隔夜海外市场波动不大，明日台币有机会在目 前区间整理，先看31.530-31.650。 〞现在完全是看海外，在岸这边的态度是保守一点。〞一位外资银行交易员说。 台币收在日低31.685，并创两周新低，前低在1月20日收在31.696。 交易员指出，这波人民币 及韩元的贬势看来短线不会改变，特别是 近来各国央行仍有意降息或持续宽松，降低了市场的风险胃纳。台湾央行在考量与各国货币 的交叉汇率之际，将不至于让台币独强。 一位民营银行交易员指出，短期之内台币在31.500有些阻力，要升破不易，弱方31.650 则有一些美元卖压。市场人士认为，除非邻近区域货币续有明显贬势，否则暂时看来外资汇 出力道能否持续仍有疑虑。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.530-31.650。今日台币主要交易区间在31.58 9-31.676，上日交易区间在31.470-31.539。 台湾股市周一收高0.27%，证交所资料显示，外资及陆资在台股再转为买超43.53亿台币 ；上交易日为卖超28.84亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点溢价略有扩大 ，美元持续看涨；一个月远汇 尾盘报31.670/31.680，上日收在31.725。 本周全球重要经济事件与数据包括： 2/2(一)：美国亚特兰大联邦储备银行副总裁David Altig和达拉斯联储银行副总裁Mine Yucel参加活动、美国核心PCE物价指数、美国Markit制造业PMI、美国供应管理协会(ISM) 制造业PMI； 2/3(二)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话、美国明尼亚波利斯联邦储 备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话、澳洲央行召开利率会议、欧元区生产者物价指数、美国国 内汽车销售年率、美国耐久财订单、美国工厂订单； 2/4(三)：美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说、英国央行召开货币 政策委员会会议(至周四)、日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话、欧 洲央行管理委员会会议，无利率决定、欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)、欧元区 零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业P MI； 2/5(四)：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、台湾公布1月底外汇存底、欧洲央行执委 普雷特发表讲话、英国央行宣布利率决定、德国工业订单、美国Challenger企业计划裁员人 数、美国第四季劳工成本和非农生产率环比年率； 2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈 特就货币政策及经济前景发表演说。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.685 31.555 31.576-31.685 31.600 11.03 10.19 元太外汇经纪公司 31.680 31.552 31.580-31.680 31.600 5.35 5.83 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.035 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.055/-0.030 -0.065/-0.040 (完)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌