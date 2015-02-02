台湾汇市：台币收跌至两周新低，外资汇出带动但急贬压力不大

* 台币持续贬势，午前外资汇出明显 * 央行区间来回，有助平稳汇价 * 明日实质交易区间暂看31.530-31.650 路透台北2月2日 - 台币兑美元 周一收贬至两周低位，也是连续第四 日贬值。汇银人士表示，海外交易持续看弱亚币，但本地交易盘跟进保守，台币虽受外资汇 出带动持续走低，但央行亦不乐见台币波动过大，料本周台币不至于急贬。 交易员指出，午前外资汇出明显，但午后也见零星的外资汇入，加上美元买气已弱，令 台币汇价又回到31.600附近甚至偏强，预估若隔夜海外市场波动不大，明日台币有机会在目 前区间整理，先看31.530-31.650。 〞现在完全是看海外，在岸这边的态度是保守一点。〞一位外资银行交易员说。 台币收在日低31.685，并创两周新低，前低在1月20日收在31.696。 交易员指出，这波人民币 及韩元的贬势看来短线不会改变，特别是 近来各国央行仍有意降息或持续宽松，降低了市场的风险胃纳。台湾央行在考量与各国货币 的交叉汇率之际，将不至于让台币独强。 一位民营银行交易员指出，短期之内台币在31.500有些阻力，要升破不易，弱方31.650 则有一些美元卖压。市场人士认为，除非邻近区域货币续有明显贬势，否则暂时看来外资汇 出力道能否持续仍有疑虑。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.530-31.650。今日台币主要交易区间在31.58 9-31.676，上日交易区间在31.470-31.539。 台湾股市周一收高0.27%，证交所资料显示，外资及陆资在台股再转为买超43.53亿台币 ；上交易日为卖超28.84亿台币。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点溢价略有扩大 ，美元持续看涨；一个月远汇 尾盘报31.670/31.680，上日收在31.725。 本周全球重要经济事件与数据包括： 2/2(一)：美国亚特兰大联邦储备银行副总裁David Altig和达拉斯联储银行副总裁Mine Yucel参加活动、美国核心PCE物价指数、美国Markit制造业PMI、美国供应管理协会(ISM) 制造业PMI； 2/3(二)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话、美国明尼亚波利斯联邦储 备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话、澳洲央行召开利率会议、欧元区生产者物价指数、美国国 内汽车销售年率、美国耐久财订单、美国工厂订单； 2/4(三)：美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说、英国央行召开货币 政策委员会会议(至周四)、日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话、欧 洲央行管理委员会会议，无利率决定、欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)、欧元区 零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业P MI； 2/5(四)：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、台湾公布1月底外汇存底、欧洲央行执委 普雷特发表讲话、英国央行宣布利率决定、德国工业订单、美国Challenger企业计划裁员人 数、美国第四季劳工成本和非农生产率环比年率； 2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈 特就货币政策及经济前景发表演说。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.685 31.555 31.576-31.685 31.600 11.03 10.19 元太外汇经纪公司 31.680 31.552 31.580-31.680 31.600 5.35 5.83 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.035 0.015/0.025 美元/台币六个月期 -0.055/-0.030 -0.065/-0.040 (完)