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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 11:53 BJT

香港热股：京能清洁能源复牌早盘曾挫逾8%，因董事长涉嫌严重违纪

路透香港2月2日 - 停牌近两周的中国天然气发电商--北京京能清洁能源电力股份有限公司 周一复牌早盘曾挫逾8%，因公司董事长涉嫌严重违纪。

该股早盘曾低探2.83港元。香港时间11:48，跌幅收窄至3.5%，报2.99港元；大市恒生指数 则跌0.28%。

京能清洁能源在联交所一份声明中称，上周五接到控股股东北京能源集团的通知，京能集团原董事长兼京能清洁能源董事长陆海军涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。

公司并称，因陆海军目前已不能履行董事长职责，为保证公司正常运作，根据《公司法》及公司章程等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事郭明星代行董事长职责，直至董事会改选出新董事长之日。

京能清洁能源并称，“董事会认为陆海军的上述情况不会对本公司正常业务运作带来重大不利影响。目前，本公司经营稳定，运作正常。”

年报显示，陆海军于2010年起担任京能清洁能源非执行董事，负责公司的业务策略及整体发展。自2013年8月起担任北京京能电力 董事。2008年加入京能集团出任董事长之前，曾先后于北京市政府担任多个职位，包括北京市市政市容管理委员会主任、崇文区副区长、公用局局长助理等。

京能清洁能源于2011年在香港H股上市，是北京地区最大的燃气电力供应商，亦从事风电、中小型水电及其他清洁能源项目。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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