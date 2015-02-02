香港热股：京能清洁能源复牌早盘曾挫逾8%，因董事长涉嫌严重违纪

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透香港2月2日 - 停牌近两周的中国天然气发电商--北京京能清洁能源电力股份有限公司 周一复牌早盘曾挫逾8%，因公司董事长涉嫌严重违纪。
该股早盘曾低探2.83港元。香港时间11:48，跌幅收窄至3.5%，报2.99港元；大市恒生指数 则跌0.28%。
京能清洁能源在联交所一份声明中称，上周五接到控股股东北京能源集团的通知，京能集团原董事长兼京能清洁能源董事长陆海军涉嫌严重违纪，正在接受组织调查。
公司并称，因陆海军目前已不能履行董事长职责，为保证公司正常运作，根据《公司法》及公司章程等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事郭明星代行董事长职责，直至董事会改选出新董事长之日。
京能清洁能源并称，“董事会认为陆海军的上述情况不会对本公司正常业务运作带来重大不利影响。目前，本公司经营稳定，运作正常。”
年报显示，陆海军于2010年起担任京能清洁能源非执行董事，负责公司的业务策略及整体发展。自2013年8月起担任北京京能电力 董事。2008年加入京能集团出任董事长之前，曾先后于北京市政府担任多个职位，包括北京市市政市容管理委员会主任、崇文区副区长、公用局局长助理等。
京能清洁能源于2011年在香港H股上市，是北京地区最大的燃气电力供应商，亦从事风电、中小型水电及其他清洁能源项目。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌