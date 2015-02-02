版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 11:54 BJT

中国货币市场：春节备付叠加IPO影响资金愈发紧绷，急盼央行加力放水

路透上海2月2日 - 中国银行间市场周一主要回购利率涨跌互现；而资金面愈显紧绷，除春节备付需求不断升温外，又一轮新股IPO将于节前登场，面对不断加剧的资金失血，市场急盼央行本周能加力放水。

交易员指出，今日除国开行出钱尚较为稳定外，其他资金供给寥寥，而本次新股申购资金完全解冻要到春节长假前一天，其影响时间较长，唯有央行持续扶助方能有效缓解压力。

“现在只靠（国开行）一家肯定不行，（IPO）这个时间比较微妙，快过春节了，只能坐等（央行）了，”北京一银行交易员称。

上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完，其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿A股。

华东一银行交易员表示，目前市场最为关注的是明日公开市场的逆回购操作量，只有达到千亿以上的规模，才能对当前资金有缓和效果。

她并谈到，早盘各个期限的资金供给都有限，其中七天回购利率的涨幅更为明显，主要是该期限需求较多，成交量也相对较大。

此外，今日还有上海电气可转债的申购，也对资金面形成扰动。

今日为上海电气 60亿元A股可转债发行的网上申购日，网下申购者亦需在当天下午3点前划出申购资金。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限含七天、14天和28天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8553 2.8241 +3.12

七天 4.3672 4.1653 +20.19

14天 4.8384 4.9413 -10.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.5950 6.7150 +88.00

七天 5.5500 6.4000 -85.00

14天 6.1550 5.2950 +86.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9500 2.9700 -2.00

七天 4.6000 4.1100 +49.00

14天 5.0000 5.1300 -13.00

Shibor

其中:隔夜 2.8890 2.8130 +7.60

七天 4.2570 4.0260 +23.10

三个月 4.9164 4.9140 +0.24

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 吴云凌)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐