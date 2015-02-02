中国货币市场：春节备付叠加IPO影响资金愈发紧绷，急盼央行加力放水

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透上海2月2日 - 中国银行间市场周一主要回购利率涨跌互现；而资金面愈显紧绷，除春节备付需求不断升温外，又一轮新股IPO将于节前登场，面对不断加剧的资金失血，市场急盼央行本周能加力放水。
交易员指出，今日除国开行出钱尚较为稳定外，其他资金供给寥寥，而本次新股申购资金完全解冻要到春节长假前一天，其影响时间较长，唯有央行持续扶助方能有效缓解压力。
“现在只靠（国开行）一家肯定不行，（IPO）这个时间比较微妙，快过春节了，只能坐等（央行）了，”北京一银行交易员称。
上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完，其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿A股。
华东一银行交易员表示，目前市场最为关注的是明日公开市场的逆回购操作量，只有达到千亿以上的规模，才能对当前资金有缓和效果。
她并谈到，早盘各个期限的资金供给都有限，其中七天回购利率的涨幅更为明显，主要是该期限需求较多，成交量也相对较大。
此外，今日还有上海电气可转债的申购，也对资金面形成扰动。
今日为上海电气 60亿元A股可转债发行的网上申购日，网下申购者亦需在当天下午3点前划出申购资金。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限含七天、14天和28天。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8553 2.8241 +3.12
七天 4.3672 4.1653 +20.19
14天 4.8384 4.9413 -10.29
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.5950 6.7150 +88.00
七天 5.5500 6.4000 -85.00
14天 6.1550 5.2950 +86.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9500 2.9700 -2.00
七天 4.6000 4.1100 +49.00
14天 5.0000 5.1300 -13.00
Shibor
其中:隔夜 2.8890 2.8130 +7.60
七天 4.2570 4.0260 +23.10
三个月 4.9164 4.9140 +0.24
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 吴云凌)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌