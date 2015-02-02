中国投资：对墨西哥无限期搁置高铁项目感到遗憾，希望保护中企合法权益--发改委

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透北京2月2日 - 对近日墨西哥政府决定无限期搁置墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目，中国国家发改委周一表示对此感到遗憾，并希望切实切实保障中国企业的合法权益。
发改委网站刊登的新闻稿称，中国企业为参与该项目招标开展了大量工作，付出了很大的人力和财力。中方希望墨政府妥善处理项目搁置引起的后续问题，切实保障中国企业的合法权益，并采取积极措施促进两国务实合作向前发展。
今年1月6日，中国铁建 证实将重新投标墨西哥37.5亿美元的高铁项目，并表示其在技术、经验及成本方面比其他投标方更具优势 。
墨西哥去年11月突然取消了该项目的中标结果，此前有消息称，墨西哥总统夫人正在从一家墨西哥公司购买房产，而这家公司则是中方企业牵头的中标该高铁项目的联合体的其中一家公司。其后墨西哥宣布将在1月14日公布该项目的初步招标条件。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌