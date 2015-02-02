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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 12:13 BJT

台湾金融：外资累计净汇入创新高，因欧洲等地推货币宽松--金管会

路透台北2月2日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一表示，受欧洲央行及新加坡等地释出货币宽松政策影响，部分资金流入台湾，截至上周五(1月30日)累计外资及陆资净汇入金额达1,951.46亿美元，创历史新高。

他在一场大数据应用会议前做出以上表述。上述累计净汇入额，较去年底的1,924.45亿美元增加27.01亿美元。

至于市场关注的台股扬升计划，曾铭宗则说，“已经在催了，希望评估赶快出来、细节赶快确定。 ”

他并指出，推出台股扬升方案不是求量，也不是求价，而是跟国际接轨。目前因为有些配套措施及细节仍须敲定，现仍在证期局研议阶段，虽然速度要快，但政策也要完备。

此外，曾铭宗于会中指示各周边机构充分掌握网路发展趋势，积极推动大数据应用及金融资料开放；会后宣布将推动11项大数据应用计划，以及开放631项金融资料供民间加值应用。

金管会面对网路新时代来临，预计未来一年内投入11项大数据应用计划，有助于产业发展及金融政策推动，包括不动产授信统计资讯平台、投资人股票、权证/ETF、期货及债券投资机构交易行为分析等。

当地时间11:54，台股 上涨0.16%报9,376.93点，反观中国、日本、韩国及香港等亚洲股市则都是走跌。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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