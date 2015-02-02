中国债市动态：现券收益率及IRS略下行，疲弱PMI暂抵消资金紧势影响

路透上海2月2日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及利率互换(IRS)均小幅下行。交易员表示，尽管资金面紧张态势未见缓解，但今日公布的汇丰PMI及周末官方经济数据等均显示经济依旧疲软，为市场带来较强支撑，带动长端品种收益率略走跌。

他们并指出，新一批新股申购及春节现金备付无疑将令流动性继续承压，短期央行逆回购及SLO等如何放水驰援，以及货币政策放松靴子何时最终落地成为关注焦点。

“因为PMI下来了点，市场(收益率)也稍有下行，2-3个点，不多，IRS也是，”上海一银行交易员称，repo一年品种早盘在3.46%，现在最新成交位置3.42%。

他并谈到，虽然IPO启动，叠加春节现金漏损，令资金面预期依旧紧张，但央行不会坐视不管，机构多预期包括逆回购、SLO等在内还将继续出手相救，而债市最终的关键还是在堵宽松政策什么时候出台。

周一公布的汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。 周末公布的中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI虽亦创出一年新低，但仍处于平稳扩张区间。

北京一券商交易员表示，今天虽然资金还很紧张，但是PMI数据支撑更强，不过预计节前资金面持续紧张概率较大，现券收益率或许还是要小幅上扬。

中国广发银行最新报告认为，春节前，IPO再度来临，资金利率很难大幅下降，不支持IRS和债券利率继续走低。债券方面，一旦市场的多空力量扭转，曲线则开始变陡，持有且不易大规模加仓;IRS可以继续保持支付固定利率头寸。

上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一招股意向书显示，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完。

剩余期限近10年的国开行140222券最新成交收益率 在3.86%/3.83%，上日尾盘为3.90%/3.84%。