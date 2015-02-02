中国债市动态：现券收益率及IRS略下行，疲弱PMI暂抵消资金紧势影响

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月2日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率及利率互换(IRS)均小幅下行。交易员表示，尽管资金面紧张态势未见缓解，但今日公布的汇丰PMI及周末官方经济数据等均显示经济依旧疲软，为市场带来较强支撑，带动长端品种收益率略走跌。
他们并指出，新一批新股申购及春节现金备付无疑将令流动性继续承压，短期央行逆回购及SLO等如何放水驰援，以及货币政策放松靴子何时最终落地成为关注焦点。
“因为PMI下来了点，市场(收益率)也稍有下行，2-3个点，不多，IRS也是，”上海一银行交易员称，repo一年品种早盘在3.46%，现在最新成交位置3.42%。
他并谈到，虽然IPO启动，叠加春节现金漏损，令资金面预期依旧紧张，但央行不会坐视不管，机构多预期包括逆回购、SLO等在内还将继续出手相救，而债市最终的关键还是在堵宽松政策什么时候出台。
周一公布的汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。 周末公布的中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI虽亦创出一年新低，但仍处于平稳扩张区间。
北京一券商交易员表示，今天虽然资金还很紧张，但是PMI数据支撑更强，不过预计节前资金面持续紧张概率较大，现券收益率或许还是要小幅上扬。
中国广发银行最新报告认为，春节前，IPO再度来临，资金利率很难大幅下降，不支持IRS和债券利率继续走低。债券方面，一旦市场的多空力量扭转，曲线则开始变陡，持有且不易大规模加仓;IRS可以继续保持支付固定利率头寸。
上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一招股意向书显示，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完。
剩余期限近10年的国开行140222券最新成交收益率 在3.86%/3.83%，上日尾盘为3.90%/3.84%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.590元，较上日结算价涨0.288元或0.30%。(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌