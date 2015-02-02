《专栏》改善市场供求关系，健全收益率曲线

（本文为财政部国库司国债管理处处长韦士歌，在汤森路透2015年固定收益展望论坛上的讲话整理）

我的题目叫做“改善市场供求关系，健全国债收益率曲线”，这是从十八届三中全会决定里面来的。我先从市场供应的角度来说，关于债券的供应或者国债的供应，我觉得第一个问题就是这个量够不够，总量够不够？有一种说法，从央票发行角度来看，因为财政部受制于财政赤字规模因素影响，没有发那么多的债券，没有那么多的短期国债，所以从总量上是不够的，央行要发行票据。其实我也算了一下，从这个角度来说，向市场供应的国债规模确实不够。我稍微留意了一下数据，拿2008年来说，当时央票余额最高的时候是4.8万亿。当时我们的短期国债余额大概2千-3千亿元，整个国债规模就是5万亿多一点，大概就是这么一个状况。而且里面还有一部分储蓄国债1万亿左右。所以从这个角度来说，国债都给中央银行持有也是不够央行需要的，总量上确实不够。 另外，要讨论这个话题，各国中央银行持有的国债不是说都是短期国债，主要的都是中长期国债。就拿美国来说，美国短期国债的量是最大的，无论是绝对量还是相对量，美国的短期国债余额占国债余额20-30%之间，美国总的国债余额差不多有17万亿美元，他的短期国债都给联储也是不够的。同时你也会看一下纽约联储的资产负债表是公开的，都是定期公布的，公开市场操作也是公开的，你可以看到他持有的国债主要都是中长期国债。 接下来就是我们供应的债券的结构问题。我们现在有关键期限国债，1、3、5、7、10年。除了关键期限之外，还有15年的、20年的、50年的，另外还有2年的、1年以内的。这1年以内的大家老说，我们现在也做，3个月、6个月，还有9个月的，只不过没有定期化。关于10年期国债，我想跟大家说一点，我们现在10年期国债是每年发11-12次的样子，7年期国债也是11-12次。我们国债是以中长期为主，和国际上相比较，我们的期限结构是偏长的。德国也是一样，当然德国会通过互换操作将期限结构缩短。美国的国债现在也发，1年的、2年的、5年的、10年的，还有3年的、7年的、30年的，他现在筹资规模很大，如果筹资规模很小的话，他会只有2年、5年、10年的，也会做30年的，都是定期在做，当然短期的也有。越是期限短的国债，它的发行频率越高，发行量越大。假如说他是一个金字塔型的话，期限越长量越小。和他这个比较，我们全年公布了一个计划，你会看到7年的、10年的还是比较多的，多于3年的、5年的、1年的。这是我们期限结构的特点。当然这都与银行买了持有到期有关系，因为大家总觉得过去市场不太好，流动性不太好，所以怕担市场风险，尤其是我们做这个事的人别出问题就好，成绩不是自己的，别出问题。我觉得都放到期之后，跟中央银行没有买卖国债有一定的关系，如果中央银行大规模的吞吐国债，商业银行可能就会要持续一定量的，在交易户里面放着了。当然流动性不好的原因也有很多了。 我们的期限结构偏长是从哪来的呢？是从过去我们一年的到期量，比如从200多亿长到250或者270，这时候我们都会觉得面临一个偿债的高峰，想尽量地控制借新还旧的风险。这么多年下来，你会看到我们不断的延长剩余期限，不断延长国债期限。所以，有的时候在国际上开会，包括世行和基金组织发布的债务管理指南，他都会说要尽量延长国债期限，尽量延长收益率曲线。我们的期限已经是比较长了。当然长了，大家也都适应了。不过，从建一个比较合适的市场的角度，大家都可以探讨国债期限结构问题。这是关于我们供应的债券。 另外还有一个，我想说一下，德国的也好、美国的也好，你会看到他的10年的债券，10年的国债是一个标杆，是个基准，全球利率体系的基准。德国的10年期国债，30年期的国债，他的到期日就是2月15号，5月15号，8月15号。因为德国国债规模比较小，德国的国债期限发行的时候只有2年的、5年的、10年的、30年的，只有这几个。美国的大概10年的、30年的，还有3年的国债期限到期日就是那么几个，2月15号、5月15号、8月15号、11月15号，就是这四个。我记得过去比较特殊的是法国，所有的国债就两个到期日，一个是4月25号，一个是10月25号，比较极端的。这有什么好处呢？我们老说到期收益率，到期日定下来了，收益率计算就会好得多。另外，我们老说零息国债，本息拆离，这样才能便利拆分和组合，到期日不一样就很麻烦。

另外，关于供应债券的时候，一支债券的规模有多大，也很关键。你会看到国外有一个基准债券、基准国债的说法，我们现在叫做关键期限国债，没叫基准国债，就是觉得在市场上定价，大家是不是参考它呢？心里没底，所以叫关键期限。你看国外的基准，他债券要做成一个基准是要花一点时间的，就是量要够才行。具体多少量？我给大家举个例子，美国的10年期国债，他一支国债规模要做到六七百亿美元左右，德国的大概就是一百八十亿欧元差不多。你会发现它的量比较大。那些小国怎么办？小国可能花一年多时间，续发六七次才能把一支债的规模做得够大，这样才能作为基准。 另外我们说收益率曲线，尤其是收益率，对市场来说往往是指新债，具体到哪一支债券。我们看德国2年、5年、10年的，他叫基准国债，他会告诉你是哪一支国债，这个我们现在还做不到。所以中央国债公司的刘总，在估值时就会参考很多债券。这是讲债券的供应。

债券的需求方面，需求主要是指投资者需求了，这个我觉得对于国债市场、对债券市场是最决定性的力量，大家都是专家，我刚才看发奖，你们都是专家，都是做的比较好的。我是想说一个什么事呢？就是作为债务管理部门，或者作为国债部门，怎么样满足投资者的需求？我们通常采取什么做法呢？当然不光是我们，各个国家的债务管理部门都是一样。不怎么太考虑成本，用一句术语，他就叫把筹资成本和市场风险控制在合理的范围内。成本和风险之间要有一个组合，具体落实到债券上，他会有一个合适的期限结构。当然不是各种各样的债券，债券品种越简单越好，不搞花样。所以，你会看到各个国家的国债，它的品种都非常简单，就像本次会议标题里面说的叫“固定收益”、“固定本金”，就是固定收益市场，为什么不搞创新呢？不搞花样呢？越搞花样定价越麻烦，把国债产品做的简单化、标准化、普通化，让市场在这方面做创新，做风险管理。 另外，就是大家老提到的，有时候利率上来了，说我们为什么不发保值的债券或者是指数债券？指数债券现在在国际上是挺大规模的市场。为什么不发浮动利率的债券？当然浮动利率就不是固定收益了。各个国家的债务管理部门，一般都会觉得这个不利于产品的定价，不利于发挥国债的基准作用，所以都不做。当然，也不是都不做，指数债就是一个比较大的市场，正在成长起来的市场。美国发了十几年了，英国做的最早，德国这些年也开始做。

原来老说不发浮动利率的，美国这几年也发浮动利率债券了，因为他的筹资规模太大了，所以他现在也发，除了2、5、10、30年债券，还有短期债券之外，也发3年的、7年的。这些都是可以考虑的。

这个我是讲的需求，需求方面刚才也说了，就是大家一说中央银行什么短期国债不够，中央银行买短期国债。应该不是这么回事。全球各个国家我也看了一下情况，中央银行主要买国债的大概只有两个国家，一个是英国，一个是美国，只有这两个国家。现在他们老说大国，估计主要是受英美的影响。当然，央行只买国债有一个什么好处呢？有利于建立财政政策和货币政策的关系，因为他们都觉得道理上分析中央银行的政策是总量性的，没有倾向性的，所以应该是买国债。而预算政策、财政政策是有倾向性的，是一个结构性的东西，他可以针对微观的单位，中央银行投放基础货币不应该针对微观单位，因为买谁的东西对谁就是支持。所以，我看英国、美国坚持的挺好，只买国债。当然，这两个国家的国家规模也够。这是讲需求方面的。

还有一个就是关于供求结合方面的关系，在这个供求关系方面，或者叫定价机制方面，讲两个方面。第一，发行市场方面，刚才我也说了规模是不是够大？尤其是指单支国债规模是不是都大，这是我们建立收益率曲线的关键，因为收益率曲线是讲二级市场的。还有一个是不是要定期化？只有定期了，一级市场、二级市场之间有一个相互矫正的关系，因为二级市场定价机制是高度分散化的定价机制，边际上一点点量就能决定价格。而发行市场是集中撮合的方式，所以只有定期化频率高一点，才有一个定期的相互矫正的效应。

跟我们有关的还有一个什么问题呢？就是承销团综合考核问题，我有时候也老看收益率曲线，有时候会发现1年的比3年的利率都高，当然有时候也可以说是短期利率高于中期利率。但是，从我们的定价机制角度来说，有时候尤其是1年期卖不掉，发不完，就看到有些评论，当然这两年评论少了。其中有一个原因就是1年期国债，还有短期国债没有纳入承销团成员综合考核，因为3、5、7、10年这些债券都是要纳入考核的。这是一个问题。

另外，说到定价机制，如果建立一个规范的收益率曲线的话，就是各种期限的国债的定价机制应该是一致的。所以你可以看到美国所有国债，或者说是普通国债或者是固定收益国债，就是固定收益、固定本金的国债，他采用的都是荷兰式的招标方式，每次发行时就是一个统一的中标价格，好象指数债券他用的是多种价格中标方式，这个我有点记不太清了。就是所有国债应该采用一种定价方式、定价机制，这样才比较合适。我们现在还是受历史的影响，现在形成的是长期的是单一价格、单一利率，短期的是多种价格或多种利率，关键期限的大体上是混合式的。这是讲发行市场方面。

还有流通市场方面，关键是看流通的筹码是不是够大，如果做一个收益率曲线，这个可能还不行，我们现在老说换手率很小，还有价差比较大，这个都是有对比或比较的。另外，成交量是不是够大，报价做市是不是真的，现在报价都不敢成交，因为流通筹码很小。还有就是怎么支持报价做市，让做市商不再有后顾之忧，怕债被点走了，没法报了，这是一个问题。我们谈论做市支持也好几年了，也是从德国、英国学来的，大多数市场成员都说应该尽快推出来，加快完善好二级市场价格形成机制。

另外，也听说市场成员在谈流动性不好时，也老说税收的问题，说你国债利息是免税的，有免税效应，买了之后能持有到期。确实是我们的做法跟发达国家也不太一样，大国都是要交税的，国债利息收入都是要交税的。我们一直觉得国债免税是合理的，过去债不好发，80、90年代我们都会说国债发行期内，当时发行期有三个月、六个月，很长，说这个发行期内，尤其是90年代这个热、那个热的，就规定发行期内其他债券利率不能高于国债利率。但是现在没有这一条了。还有一个就是给他免税，作为一个政策待遇。但是其他债券类似都交税，你不交税，现在看来从定价机制方面看也不太具有可比性，不利于国债定价基准作用。这是从发挥收益率曲线的作用角度来说的。

关于流通市场还有一个问题，现在大家也总说，就是国债期货开了，待会儿的主持人汪明文，他是中金所的，国债期货流通的场所，这些我们银行都没有参与，可能也都想参与，但是这里面有一个认识，是不是银行参与了，不利于银行体系的稳定？其实国际上有过论证、有过验证，当然国内也有。国内可能不光是银行，各类机构都是，国债利率下跌的时候，帐面上一下子就浮盈了很多，管理层很麻烦，向董事会怎么解释？利率上涨的时候又浮亏很多，怎么解释？我们副行长是管这个事的，他压力很大，帐面一下子浮盈这么多、浮亏这么多，跟董事会没有办法解释。所以，他们觉得应该有一个风险管理的手段，这样有利于经营的稳定，从大的方面来说，我觉得如果做国债期货也有利于金融市场的稳定、金融体系的稳定。不少市场成员有时候总说发行国债不能只为了筹资，应该为了市场需要而发债。这方面澳大利亚有过实证论证，他认为国债期货，其实不是为了国债市场而做国债市场，澳大利亚的例子是说为了国债期货市场而发债，这个具体的我就不说了。（完）

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