中国货币市场：54家银行公布今年同业存单发行额度，累计25,290亿元

台湾新债：友邦保险30年美元零息债以4.45%定价--消息
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
路透上海2月2日 - 中国乐山市商业银行和南昌银行最新公布2015年同业存单发行计划，额度分别为80亿元人民币和120亿元。至此，已有54家银行公布今年同业存单额度，累计25,290亿元。
2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，额度总规模达14,319亿元。
以下为各家银行2015年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行计划额度
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上海银行 1,000
杭州银行 800
浙商银行 800
绍兴银行 50
宁波银行 800
北京银行 800
福建海峡银行 120
青岛银行 150
徽商银行 300
农业银行 1,000
兴业银行 2,000
东亚银行(中国) 50
招商银行 2,000
金华银行 40
浙江富阳农合行 10
浦发银行 2,000
鄞州银行 50
上饶银行 60
台州银行 80
宁波余姚农合行 20
江苏江南农商行 200
中国银行 500
顺德农商行 250
长沙银行 70
光大银行 1,500
宁波慈溪农商行 30
江苏海安农商行 20
富邦华一银行 50
平安银行 1,000
上海农商行 300
浙江桐庐农合行 5
浙江萧山农商行 30
南京银行 800
华商银行 100
宁夏银行 100
杭州联合农商行 65
汇丰银行(中国) 50
民生银行 2,000
浙江乐清农商行 10
浙江新昌农商行 10
中信银行 2,000
汉口银行 100
东莞银行 120
尧都农商行 50
工商银行 1,000
齐商银行 30
浙江温州瓯海农商行 20
齐鲁银行 150
江苏银行 300
华夏银行 800
西安银行 300
建设银行 1,000
乐山商行 80
南昌银行 120
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合计 25,290
中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌
路透上海5月11日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期1 30亿元，10年期70亿元。 上述债券为铁路总公司今年第四期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为5月12日上午10:00-11: 00，分销期和缴款截止日均为5月15日。五年期招标利率区间3.76%-4.76%，10年期3.81%-4.81%。 本次债券由铁路建设基金提供担保，牵头主承销商为中信证券和工商银行，其他主承销商包括交通银行、中银国际证券、招 商证券和西南证券。中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级均为AAA。 此前发改委同意2016年中国铁路建设债券发行规模3,000亿元，采用跨年度方式发行，募集资金将全部用于铁路建设项目、 装备购置和债务结构调整。其中2016年实际发行1,400亿元。 以下为最近一段时间以来铁道债招标情况(发行量单位：亿元)： 3年期