中国汇市：人民币早盘逼近跌停创逾八个月新低，因经济担忧加剧

* 人民币早盘逼近跌停创逾八个月新低

* 中间价创两个月低位

* 受国内经济担忧加剧带动

路透北京2月2日 - 人民币兑美元 即期周一早盘逼近跌停创出逾八个月新低，中间价创两个月低位。中国最新官方与汇丰制造业PMI（采购经理人指数）均低于荣枯分界线，令经济担忧加剧。

人民币即期早盘最低触及6.2606元，离跌停位6.2613元仅7个点子。市场人士指出，境内外价差较阔亦激发套利盘与做空情绪，但缓步走贬的中间价更多传达的是一种市场化预期引导意图，并不代表短期内汇率政策的转向，人民币长期贬值的概率不大。

“其实跌不跌停不重要，裤子都没了，还挡块遮羞布有啥用。”一中资大行交易员如是形容短期人民币疲态。

另一城商行交易员表示，境内外市场价差较大引发一部分套利盘，市场看空情绪浓厚。但从中间价看，央行并不希望人民币大幅贬值。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.2591元，上日收报6.2510元；离岸CNH 报6.2748，与在岸价差157个点子。今日人民币兑美元中间价 为6.1385元，为去年12月4日以来低点，上日中间价为6.1370元。

大华银行高级经济师全德健表示，在国内对经济增长势头的担忧及美元强劲走势的主导下，人民币自2014年年底以来一直承受明显贬值压力；但鉴于人民币国际化步伐迅猛，央行至少须使货币政策符合国内外基本面和市场动态，因此人民币大幅或长期贬值的概率不会很大。随着过去人民币单向升值趋势已逐渐消失，双向波动将趋频繁。

交通银行资管高级研究员陈鹄飞认为，此轮人民币汇率急跌，更多是因为欧洲央行万亿欧元QE(量化宽松)后美元指数强势重估所致。当前央行顺势下调人民币汇率中间价，更多传达的是一种市场化预期引导意图，并不代表短期内汇率政策的转向。估计年内人民币兑美元汇率仍将双向波动、小幅略贬。

周日公布的1月官方制造业PMI降至49.8，28个月来首次跌破50的荣枯分界线，亦低于50.2的路透调查预估。汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国1月制造业PMI终值为49.7，略低于初值的49.8；上月终值为49.6。

全球汇市， 日圆周一早盘全线走坚，但大宗商品货币走软，因中国经济忧虑给已因美股下跌而受挫的人气带来新一波冲击。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3930/6.3980，上日尾盘为6.3888。

北京时间11:55，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2748/6.2753元，上一交易日尾盘报6.2823元。