中国资管：上周44款集合信托产品发行，平均募集规模减少期限延长

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透北京2月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（1月24日-30日）共有22家信托公司发行了44款集合信托产品，发行数量环比增加9款。
44款新发行产品中，40款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.87亿元人民币，环比减少0.13亿元，降幅为6.50%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为82.28亿元，环比上升12.30亿元，增幅为17.58%。
其中，募集规模最大的是外贸信托发行的“汇鑫24号结构化证券投资集合资金信托计”，募集规模均为5.00亿元，这是一款证券投资类产品。
从期限上看，44款新发行产品中，共有41款公布了期限，平均期限27.39个月，环比延长6.03个月。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 10 10.04% 下降0.02个百分点
24个月期 22 10.33% 下降0.04个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了22款，房地产领域产品发行了8款，证券投资领域产品发行了4款，工商企业和金融领域产品各发行了3款，其他领域产品发行了4款。
从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了19款，贷款运用类产品发行了14款，证券投资类产品发行了4款，组合运用类产品发行了3款，股权投资和其他类产品各发行了2款。
**成立集合信托产品41款**
统计时间内共有17家信托公司成立了41款集合信托产品，成立数量环比减少8款。
41款新成立产品中，28款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.34亿元，环比增加0.09亿元，增幅为6.19%。
上周共有12款新成立产品公布了期限，平均期限39.20个月，环比延长18.10个月。上周共有6款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.90%，环比下降0.29个百分点。
从资金运用领域来看，证券投资领域产品发行了13款，基础设施领域产品发行了12款，金融领域产品发行了6款，房地产领域产品发行了2款，工商企业领域产品发行了1款，其他领域产品发行了7款。
从资金运用方式来看，证券投资类产品发行了13款，贷款运用和权益投资类产品各发行了11款，组合运用类产品发行了2款，其他类产品发行了4款。（完） (整理 李贺; 审校 黄凯)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌