中国资管：上周44款集合信托产品发行，平均募集规模减少期限延长

路透北京2月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（1月24日-30日）共有22家信托公司发行了44款集合信托产品，发行数量环比增加9款。

44款新发行产品中，40款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.87亿元人民币，环比减少0.13亿元，降幅为6.50%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为82.28亿元，环比上升12.30亿元，增幅为17.58%。

其中，募集规模最大的是外贸信托发行的“汇鑫24号结构化证券投资集合资金信托计”，募集规模均为5.00亿元，这是一款证券投资类产品。

从期限上看，44款新发行产品中，共有41款公布了期限，平均期限27.39个月，环比延长6.03个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 10 10.04% 下降0.02个百分点

24个月期 22 10.33% 下降0.04个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了22款，房地产领域产品发行了8款，证券投资领域产品发行了4款，工商企业和金融领域产品各发行了3款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了19款，贷款运用类产品发行了14款，证券投资类产品发行了4款，组合运用类产品发行了3款，股权投资和其他类产品各发行了2款。

**成立集合信托产品41款**

统计时间内共有17家信托公司成立了41款集合信托产品，成立数量环比减少8款。

41款新成立产品中，28款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.34亿元，环比增加0.09亿元，增幅为6.19%。

上周共有12款新成立产品公布了期限，平均期限39.20个月，环比延长18.10个月。上周共有6款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.90%，环比下降0.29个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品发行了13款，基础设施领域产品发行了12款，金融领域产品发行了6款，房地产领域产品发行了2款，工商企业领域产品发行了1款，其他领域产品发行了7款。