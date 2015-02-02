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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 12:57 BJT

香港个股：中州证券获授权牵头组建河南省股权交易中心

路透香港2月2日 - 中国中型券商---中州证券（内地称＂中原证券＂） 周一宣布，获河南省政府授权牵头组建区域性股权交易市场--河南省股权交易中心，是独立于商业银行和交易所以外的区域性市场化融资平台。

中州证券的声明称，河南省长在政府工作报告中明确提出于2015年要建成＂河南省区域性股权交易市场＂，并授权公司牵头进行。

公司指，该中心是多层次资本市场（四板）的有机组成部份，是中小企业股权登记、转让、交易和融资的重要场所，独立于商业银行和交易所之外的区域性市场化融资平台，是众多中小企业走向创业板、中小板和主板市场的＂孵化器＂。该中心由河南省政府监管、中州证券主导、完全市场化运作。

中州证券早盘收低1.26%，报6.25港元，过去一个月下滑13%，三个则涨近88%。 (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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