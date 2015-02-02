中国环保：去年74个城空气质量平均达标241天，京津冀区域污染最严重

路透北京2月2日 - 中国环境保护部周一发布报告称，2014年74个重点城市空气质量总体改善，达标城市比例和达标天数增加，主要污染物浓度下降；但目前污染形势依然严峻，污染最为严重的京津冀区域。

环保部网站新闻稿称，2014年74个重点城市平均达标天数为241天，达标天数比例由2013年的60.5%提高到66.0%，达标城市数量也由3个增加到8个；去年重度及以上污染天数比例由8.6%下降为5.6%，下降3.0个百分点。

2014年空气质量相对较好的前10位城市分别是海口、舟山、拉萨、深圳、珠海、惠州、福州、厦门、昆明和中山；空气质量相对较差的前10位城市分别是保定、邢台、石家庄、唐山、邯郸、衡水、济南、廊坊、郑州和天津。

环保部表示，京津冀区域13个地级以上城市中，有11个城市排在污染最重的前20位，其中有8个城市排在前10位，区域内PM2.5年均浓度平均超标1.6倍以上。

“2014年全国共发生两次（2月和10月）持续时间长、污染程度重的大范围重污染天气过程，重污染天气频发势头没有根本改善。”新闻稿称，复合型污染特征突出，传统的煤烟型污染、汽车尾气污染与二次污染相互叠加，部分城市不仅PM2.5和PM10超标，O3污染也日益凸显。

污染最为严重的京津冀区域2014年空气质量平均达标天数为156天，比74个城市平均数少85天；重度及以上污染天数比例为17.0%，高于74个城市11.4个百分点，同比下降3.7个百分点。

长三角和珠三角区域表现相对较好，空气达标天数分别叫74个城市平均数多13天和57天，平均达标天数比例同比分别为69.5%和81.6%，较2013年均上升了5.3个百分点；重度及以上污染天数比例分别为2.9%和0.4%。

空气污染超标天数中，京津冀和长三角两大区域城市以PM2.5为首要污染物天数最多，且2014年这两个区域均有超过90%的城市PM2.5超标。珠三角区域则以O3为首要污染物天数最多。（完）

浏览全文请点选环保部网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)