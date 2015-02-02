中国环保：去年74个城空气质量平均达标241天，京津冀区域污染最严重

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月2日 - 中国环境保护部周一发布报告称，2014年74个重点城市空气质量总体改善，达标城市比例和达标天数增加，主要污染物浓度下降；但目前污染形势依然严峻，污染最为严重的京津冀区域。
环保部网站新闻稿称，2014年74个重点城市平均达标天数为241天，达标天数比例由2013年的60.5%提高到66.0%，达标城市数量也由3个增加到8个；去年重度及以上污染天数比例由8.6%下降为5.6%，下降3.0个百分点。
2014年空气质量相对较好的前10位城市分别是海口、舟山、拉萨、深圳、珠海、惠州、福州、厦门、昆明和中山；空气质量相对较差的前10位城市分别是保定、邢台、石家庄、唐山、邯郸、衡水、济南、廊坊、郑州和天津。
环保部表示，京津冀区域13个地级以上城市中，有11个城市排在污染最重的前20位，其中有8个城市排在前10位，区域内PM2.5年均浓度平均超标1.6倍以上。
“2014年全国共发生两次（2月和10月）持续时间长、污染程度重的大范围重污染天气过程，重污染天气频发势头没有根本改善。”新闻稿称，复合型污染特征突出，传统的煤烟型污染、汽车尾气污染与二次污染相互叠加，部分城市不仅PM2.5和PM10超标，O3污染也日益凸显。
污染最为严重的京津冀区域2014年空气质量平均达标天数为156天，比74个城市平均数少85天；重度及以上污染天数比例为17.0%，高于74个城市11.4个百分点，同比下降3.7个百分点。
长三角和珠三角区域表现相对较好，空气达标天数分别叫74个城市平均数多13天和57天，平均达标天数比例同比分别为69.5%和81.6%，较2013年均上升了5.3个百分点；重度及以上污染天数比例分别为2.9%和0.4%。
空气污染超标天数中，京津冀和长三角两大区域城市以PM2.5为首要污染物天数最多，且2014年这两个区域均有超过90%的城市PM2.5超标。珠三角区域则以O3为首要污染物天数最多。（完）
浏览全文请点选环保部网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌