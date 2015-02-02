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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 12:53 BJT

《全球汇市》日圆走强、澳元下滑，中国成长疑虑搅动市场避险情绪

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1310 1.1286 +0.21 -6.51 1.2097

美元/日圆 117.69 117.44 +0.21 -1.66 119.68

欧元/日圆 133.11 132.54 +0.43 -8.06 144.78

美元/瑞郎 0.9255 0.9206 +0.53 -6.90 0.9941

英镑/美元 1.5079 1.5066 +0.09 -3.17 1.5573

美元/加元 1.2732 1.2730 +0.02 +9.59 1.1618

澳元/美元 0.7766 0.7766 +0.00 -4.92 0.8168

新西兰元/美元 0.7261 0.7258 +0.04 -6.87 0.7797

澳元/日圆 91.400 91.200 +0.22 -6.50 97.750

新西兰元/日圆 85.450 85.240 +0.25 -8.42 93.310

英镑/日圆 177.46 176.94 +0.29 -4.79 186.38

澳元/新西兰元 1.0687 1.0688 -0.01 +2.08 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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