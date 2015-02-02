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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 13:08 BJT

香港股市：早盘追随内地股市下跌，民生银行消息亦拖累市场

路透上海2月2日 - 香港股市周一早盘下跌，之前中国证监会周五晚下发24家首次公开发行(IPO)企业的发行批文，新股发行节奏较上次有所加快，且中国官方制造业采购经理人指数(PMI)显示1月制造业活动意外下滑，打压内地与香港股市下跌。

中国最大的民营银行--民生银行 重挫也拖累两地市场，之前媒体曝出该行行长因被调查而辞职的消息。其股票在香港市场开盘下跌将近10%，中午时分跌幅将近4%。

恒生指数 早盘跌0.3%报24,438.50点，恒生国企指数 跌幅达1.4%，报11,556.19点。(完)
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