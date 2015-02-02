《热点透视》希腊银行存款外流问题让欧洲央行左右两难

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Grorge Hay and Neil Unmack 编译 陈宗琦
路透伦敦1月30日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会的25名委员现在肯定有种恶梦重现的感觉。2012年，他们同意让塞浦路斯面临倒闭的银行，从塞国央行所谓的紧急流动性援助(ELA)中，建立起相当于逾塞国过半国内生产总值(GDP)的储备。塞浦路斯虽然得以将纾困推后，但所费不赀。到2013年终究躲不掉的救援与纾困发生时，代价更是惨痛。类似的剧情可能很难避免在希腊重演。
面对存款外流超过现金储备之困的欧洲银行，有两种方法可以维持运作。拥有为数可观的高品质抵押担保品的银行，可以将担保压在ECB以换取现金。持有低品质抵押资产的银行，可以用这些资产从该国央行换取ELA，相关的信用风险由这些央行承担。塞浦路斯还提出第三种极端的解决方案--限制客户从银行帐户提款，并将存款移至国外的资本控制计划。
目前希腊银行对ELS的需求逐渐显现，ECB已经初步同意希腊央行提供这类支援。左翼激进联盟党(Syriza)赢得1月25日大选，意味希腊存款外流加剧：光是1月，整个希腊银行体系流出90亿欧元，相当于5%的GDP。
如果流出的速度继续加快，ECB就有麻烦了。短期来看，除了让希腊银行建立起ELA计划之外，ECB别无他法。在10月的压力测试中，其银行监管机关发现，希腊四家大型银行都有充足的资本。如果切断对他们的流动性，势必引起希腊民众普遍不满，目前希腊有70%民众希望留在欧元区，资本控制将使得情况生变。
不过德国民众的观感也一样重要。希腊动用ELA计划越接近2012年1,200亿欧元的水平，万一希腊退出欧元区，欧元区支付体系潜在的损失也就越大。这样的损失可利用资金控制的方式加以控制，而塞浦路斯对此方式的容忍程度还算不错。不过塞浦路斯可以承受的情况，在希腊可能会对稳定造成更大的破坏。(完)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌