《中国债市每日综述》现券收益率和IRS双双下行，PMI数据不佳带动买气

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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* 现券收益率和IRS双双下行，IRS长端跌幅领先
* 官方和汇丰PMI数据不佳，带动买气
* 国债期货也明显上涨
* 关注明日公开市场逆回购操作规模
路透上海2月2日 - 不佳的PMI数据带动买气，中国银行间债市周一转暖，现券收益率和利率互换(IRS)双双下行，其中IRS长端跌幅领先，约10个基点(bp)；短端则因资金紧张而受抑，幅度略逊。
在经济基本面走弱支撑政策宽松预期的同时，对现券收益率反弹的忧虑也依旧存在。不过从影响流动性的直接因素来看，明日央行公开市场逆回购规模是关注首位。
周一公布的汇丰中国1月制造业PMI终值小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。 周末公布的中国1月官方制造业PMI(采购经理人指数)28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力。
北京一银行交易员称，IRS今日长端跌约10bp，而短端逊色，“我觉着5Y(五年期)反映(经济)增长的预期多些，1Y(一年期)反映资金面多些。先看明儿公开市场(逆回购)能不能明显放量吧。”
中国央行公开市场1月22日重启逆回购操作。上周并新增28天期品种，只是规模较小，对流动性支持力度有限，且高于预期的中标利率，也被解读为央行态度较为谨慎。
上海一银行交易员透露，宽松政策预期提振的买气，抵消了资金紧张影响，现券收益率整体下行，惟幅度不如IRS。
剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8200%/3.8000%，上日尾盘为3.8800%/3.8700%。
国债期货主力合约TF1503 今日明显上涨，收报97.692元人民币，较上日结算价上涨0.39元，或0.40%。
**资金紧，关注央行放水力度**
银行间市场周一隔夜和七天期回购利率上涨，其中后者涨逾20bp，资金面愈显紧绷。除春节备付需求不断升温外，又一轮新股IPO将于节前登场，面对不断加剧的资金失血，市场急盼央行本周能加力放水。
交易员指出，今日除国开行出钱尚较为稳定外，其他资金供给寥寥，而本次新股申购资金完全解冻要到春节长假前一天，其影响时间较长，唯有央行持续扶助方能有效缓解压力。
“现在只靠(国开行)一家肯定不行，(IPO)这个时间比较微妙，快过春节了，只能坐等(央行)了，”北京一银行交易员称。
上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行(IPO)批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假(自2月18日至24日)前全部发完，其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿A股。
华东一银行交易员表示，目前市场最为关注的是明日公开市场的逆回购操作量，只有达到千亿以上的规模，才能对当前资金有缓和效果。
她并谈到，早盘各个期限的资金供给都有限，其中七天回购利率的涨幅更为明显，主要是该期限需求较多，成交量也相对较大。
此外，今日还有上海电气可转债的申购，也对资金面形成扰动。
今日为上海电气 60亿元A股可转债发行的网上申购日，网下申购者亦需在当天下午3点前划出申购资金。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限含七天、14天和28天。 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌