《热点透视》美国第四季经济成长稳健，为2015年蓄势待发奠定基础

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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撰稿 Daniel Indiviglio 编译 戴素萍
路透华盛顿1月30日 - 美国2015年经济蓄势待发。根据周五公布的初值，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%，2014年全年为增长2.4%，这几乎称不上是景气荣景，但仍比大多数发达国家来得强劲。由于薪资上涨、信心强劲，加上通胀、利率和汽油价格偏低，美国经济表现仍大有可为。
美国经济去年第二季和第三季分别成长4.6%和5%，在第一季萎缩2.1%后总归会出现反弹的。第四季的成长幅度和全年大致相当，就算没有亮丽的扩张表现，也维持了稳健的成长。
如果只看消费者支出和企业投资，那么第四季经济成长率本该会达到4%的更佳水平。然净出口疲弱及政府削减支出压低了增幅。如果美元依旧强势，那么在进口方面的支出会多于美国经济从出口上所得到的收益。美国人料将仍会勒紧腰带度日。
不过，美国的消费者带来更多的希望。消费环比年率为增加4.2%，势头可谓坚挺，但消费本可以有更好的表现，尤其在能源相关产品价格下滑的情况下。消费者或许会先确定汽油将维持低价，然后再扩大支出。
薪资上涨或许会提高消费者的购买力。第四季实质可支配收入较上季的环比年率为成长3.7%。2014年全年为增加3.1%，2013年则为下滑。12月就业报告表明，有迹象显示随着失业率下滑，薪资终将上扬。
这全都暗示美国经济隐藏着增长潜力，只要能够避开海外经济困境的拖累，潜力就有望释放。而第四季出口表现黯淡，海外经济不佳可能要负一部分责任。但保持耐性的美国联邦储备理事会(美联储/FED)，配上变得更开心的消费者，应该能让美国这个经济引擎运转起来，兴许还会加速运转。(完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌