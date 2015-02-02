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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 13:54 BJT

澳洲股市：触及四个月新高，因押注澳洲央行将降息

路透悉尼2月2日 - 澳洲股市周一涨至四个月新高，投资者未受疲弱的美国和中国经济数据的影响，预计澳洲央行将降息，从而带动更多现金流入股市。

S&P/ASX 200指数 涨0.7%或36.98点，报5,625.3点，创9月5日以来最高，该指数过去八个交易日以来连续上涨。(完)
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