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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 14:02 BJT

台湾股市：收高优于亚股，因外资汇入做多

路透台北2月2日 - 台湾股市周一收高，表现优于亚股。分析师指出，欧洲QE令外资明显流入台股，在期、现货仍同步做多带动下，大盘表现偏强。

台湾加权指数 收高0.27%，报9,386.99点；成交初值 为711.84亿台币，上交易日修正后为873.86亿。

〞这次做多的是外资，所以要观察他们的变化。〞兆丰投顾一不具名分析师说。

他表示，虽然台股受惠于外资流入表现偏强，不过国际股市却在走弱中，美国道琼指数 已经跌破了半年线支撑，此效应是否会影响外资对台股的看法，仍有待观察。

该分析师指出，就技术面而言，只要外资尚未转空，大盘应该会在9,290点附近的月线之上整理，但因农历春节即将来到，面对长假风险，建议适度降低操作部位。

台湾金管会主委曾铭宗周一表示，受欧洲央行及新加坡等地释出货币宽松政策影响，部分资金流入台湾，截至上周五(1月30日)累计外资及陆资净汇入金额达1,951.46亿美元，创历史新高。

亚洲股市周一走势低迷，因最新公布的中国制造业数据引发市场对这个全球第二大经济体的担忧。本地时间13:54，MSCI明晟(除日本)指数 下跌0.13%。(完)
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