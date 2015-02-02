台湾股市：收高优于亚股，因外资汇入做多

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透台北2月2日 - 台湾股市周一收高，表现优于亚股。分析师指出，欧洲QE令外资明显流入台股，在期、现货仍同步做多带动下，大盘表现偏强。
台湾加权指数 收高0.27%，报9,386.99点；成交初值 为711.84亿台币，上交易日修正后为873.86亿。
〞这次做多的是外资，所以要观察他们的变化。〞兆丰投顾一不具名分析师说。
他表示，虽然台股受惠于外资流入表现偏强，不过国际股市却在走弱中，美国道琼指数 已经跌破了半年线支撑，此效应是否会影响外资对台股的看法，仍有待观察。
该分析师指出，就技术面而言，只要外资尚未转空，大盘应该会在9,290点附近的月线之上整理，但因农历春节即将来到，面对长假风险，建议适度降低操作部位。
台湾金管会主委曾铭宗周一表示，受欧洲央行及新加坡等地释出货币宽松政策影响，部分资金流入台湾，截至上周五(1月30日)累计外资及陆资净汇入金额达1,951.46亿美元，创历史新高。
亚洲股市周一走势低迷，因最新公布的中国制造业数据引发市场对这个全球第二大经济体的担忧。本地时间13:54，MSCI明晟(除日本)指数 下跌0.13%。(完)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌